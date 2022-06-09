【疫苗通行證】指定醫療處所下周一起實施疫苗通行證　關注組織指有病人寧願不覆診

▲ 病人組織聯署促暫緩醫療處所推疫苗通行證。（資料圖片）

下周一（13日）起於食物及衞生局、衞生署及醫院管理局轄下的指定醫療處所，以行政方式實施「疫苗通行證」安排。多個機構與病人組織聯署，包括香港病人政策連線、路向四肢傷殘人士協等，希望政府考慮暫緩執行有關政策，或者容許病人及其照顧者進行即日的快速測試陰性結果，作為進入處所的條件。即看：【下一頁】

路向四肢傷殘人士協會主席嚴楚碧於電台節目中表示，雖然有關政策容許48小時內陰性核酸檢測結果代替，未接種疫苗的長期病患者必須額外外出進行核酸檢測，惟核酸檢測對嚴重殘疾人士造成不便，或會需要安排復康巴士或需要有人陪同，直言「只要出街都有困難」。

萬一出唔切報告都可能會因為咁而覆唔到診。

她又說，有仍未接種疫苗的患者寧願選擇不覆診，亦曾有病人為了疫苗通行證而接種疫苗，導致舊病復發，最終獲發豁免接種證明書。她希望當局能有酌情權，或可許容他們以快測代替核酸檢測結果。

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責任編輯：郭詩詩