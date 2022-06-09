【搶劫誤殺】女廚工被跟蹤搶金鏈疑跌傷喪命　兩無業男認誤殺各判監10年

▲ 涉案兩男早前承認誤殺罪，今（9日）於高等法院各被判監10年。（資料圖片）

55歲快餐店女廚工上班途中，遭兩名無業漢跟蹤13分鐘後搶奪價值1.5萬元金鏈，事主疑因跌倒致頭部重創，留院6天後死亡。涉案兩男早前承認誤殺罪，今（9日）於高等法院各被判監10年。法官判刑時斥被告不但奪去事主性命，更為事主家人帶來悲痛。

兩名被告陳麗明（58歲）及羅健強（59歲），控罪指兩人於2020年5月29日，不合法地殺害女子練麗芬。兩名被告過往曾有與盜竊有關刑事紀錄，分別於2019年8月及5月出獄。

法官判刑時指，接納本案所涉搶劫過程並非預先計劃，兩被告亦非選擇特定目標行事，只屬隨機挑選事主下手，而本案死者因戴有金鏈而被視為目標。

法官指死者的傷勢如何造成仍成謎，法官估計死者遭兩被告或其中1人以硬物擊傷，或被搶奪金鏈時遭硬物擊傷，惟沒有證據顯示搶劫時發生之過程。

法官指死者於事件中死亡，兩被告不但奪去死者性命，更為死者家人帶來悲痛。雖然次被告於案中並非扮演主要角色，但法官認為兩人就搶劫事件達成共識，縱然兩人角色不同，但罪責相同，考慮到案情及求情後，以15年為判刑起點，兩人認罪，減刑至10年。

案情指，事主於快餐店廚房工作，2020年5月24日早上約10時，事主離家前往上班。及至約11時，同事發現事主後耳有傷勢，着她回家休息。

事主回家後，其子發現事主後腦腫脹及出血，相信她被高處墮下重物擊傷，遂報警送院，兒子並發現事主所戴價值1.5萬元不翼而飛。經檢驗後證實事主腦幹及蛛網膜下腔出血，同月29日不治。



警方翻查閉路電視片段，發現死者於早上10時05分至18分上班途中，遭兩被告尾隨。其後首被告於11時許，到珠寶店以1.24萬元變賣涉案金鏈。

同月30日兩被告被捕，首被告警誡下承認因沒有錢買毒品而犯案，次被告否認搶劫，只是跟隨首被告，並稱曾聽到死者高呼「唉吖」，看見對方躺在地上及舉手擬求救，他因大驚而未有理會。兩人早前求情時均表示對事件深感後悔。

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記者：林育慧