【健康解碼】女子不煙不酒突現杵狀指確診肺腺癌　醫生解構手部4大病徵

▲ 醫生解構手部4大病徵。

手指出現異常變化切勿掉以輕心。最近有台灣腎臟科醫生分享一宗病例，指曾有一名50多歲婦人因疲累而到腎臟科做檢查，醫生發現她手指上的大魚際肌，有不明凹陷情形；而指頭圓滾得像鼓棒一樣，出現「杵狀指」，經檢查後最終確診肺腺癌。

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據台灣節目《醫師好辣》，腎臟科醫生洪永祥在節目上分享，曾有一名50多歲婦人沒有吸煙和飲酒習慣，近期卻感覺身體疲倦，懷疑腎臟出問題而求診。經檢查後未見異樣，醫生卻在她的手部發現了兩個問題，一個是位於大拇指下方的「大魚際肌」呈凹陷狀態，另一個情形就是她的5根手指頭像鼓棒般變得圓滾，有「杵狀指」情形。

▲ 婦人手指頭像鼓棒般變得圓滾。（影片截圖）

醫生懷疑婦人的手指變化，與心肺功能有關，遂建議她照X光及進行心電圖檢查，結果確診患上肺腺癌，由於是早期階段，病人已接受手術並持續追蹤。

一招自我檢測「杵狀指」

台灣胸腔外科醫生陳百璽亦曾分享「杵狀指」的自我檢測方法。首先是將兩隻食指第一節的指節彎曲，並靠在一起，再將指尖靠攏，此時觀察指間的空隙，正常情況下可看到狹長的菱形空隙，但假如手指間沒有菱形空隙，則代表出現「杵狀指」。

陳百璽亦提到另一個方法，將食指與眼睛呈平視觀察，一般而言，甲床與第一指節的角度約為150至160度，假如出現「杵狀指」，兩者的角度會變得較平，角度甚至超過180度。

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洪永祥並分享了4個手部變化情形，或是發病徵兆：

1.杵狀指

手指末梢指節圓滾滾，變得像鼓棒一樣，多數屬心肺功能不好的表現，可能有心臟衰竭或長期貧血狀況。

2.手指遇冷發黑

手指遇寒冷天氣就發白甚至發黑，有機會是患上自體免疫疾病「雷諾氏症候群」。

3.出現異常腫塊

指頭關節出現異常腫塊，可能是「痛風石」症狀。

4.手指無法伸直

手指彎曲到一定程度便卡住，無法伸直，又被稱為「板機指」。可能是過度使用手指，導致屈指肌腱腫脹發炎。

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指甲出現異常狀況，有機會反映身體健康情形，TOPick整合康河中醫診所註冊中醫師古鎧綸，以及皮膚科醫生陳厚毅，了解中西醫對指甲健康的看法：

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責任編輯：羅嘉欣