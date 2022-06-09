【樂壇天后】為關心妍個唱任嘉賓引發舞台癮　鄭秀文透露計劃下年紅館開騷

▲ 大家很想再看Sammi演唱會！

樂壇天后鄭秀文（Sammi）早前獲邀到關心妍的紅館演唱會擔任嘉賓，合唱一曲《上帝早已預備》，令全場歌迷拍爛手掌，高呼正爆！

日前Sammi便在社交網甫出早前在紅館綵排時的片段，片中見她重返紅館走廊時表現興奮，又指很期待再開演唱會：「上次開演唱會已經是2019嘅事，希望出年可以開到演唱會，如果我開騷你哋會唔會嚟睇呀？期待住，如果真係開得成，就紅館見。」

希望下年開騷

Sammi亦有留言指每次去到紅館的感覺都很親切和熟悉，珍惜每次上去的機會：「無論是開自己的演唱會，或者當嘉賓，都高興，都珍惜。對紅館的情感，是咁多年來一種非常寶貴的累積。Mi的腳毛咁少，是因為很多條都已經留了在紅館裡。哈哈！熟悉感是一種非常寶貴的累積。」

Sammi的帖文一出，當然令不少網民紛紛留言指很期待她的演唱會，更表示相信到時又會引起一陣撲飛潮！

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勢引撲飛潮

其實Sammi上次在紅館開騷已經是《#FOLLOWMi 世界巡迴演唱會2019》，當時共開13場演唱會。

由於大家對Sammi的演唱會反應熱烈，同樣一票難求，更傳黃牛票瘋炒至3萬元。

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而Sammi2019年開騷時表示已屆47歲，考慮到體力問題，因此那次演唱會後未必在短期內再開騷，或轉換形式與其他人合作開騷。

所以若果Sammi真的下年再開騷，對她而言都是一項大挑戰。