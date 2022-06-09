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【我哋係COLLAR】Staycation合力製作團隊旗幟　COLLAR密集式相處後打開心窗

娛樂 14:52 2022/06/09

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ViuTV節目《我哋係COLLAR》將於本周五完結，昨晚（8日）播出的一集來到女團COLLAR的Staycation的尾聲，除了有八女不顧形象的泥漿摔角戰，還有溫馨的同心合力製作團隊旗幟的環節，節目播畢後不少成員都在社交網站分享Staycation的照片以作回味。

一連10集的《我哋係COLLAR》昨晚已經來到第8集，八女的三日兩夜Staycation來到最後一集，繼上兩集的分房競技遊戲後，今集來到較為「刺激」的部份，包括有分組騎馬戰以及泥漿摔角。

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COLLAR繼續分開紅、藍兩隊作賽，先為四人都要出動「騎馬戰」，由隊長阿Gao（沈貞巧）、Marf（邱彥筒）、Candy（王家晴）和So Ching（蘇芷晴）所屬的紅隊勝出。

接著就是一對一的「泥漿摔角」，八女落場後都玩得不顧儀態，由頭到腳都沾滿泥漿，雖然暫時拋下了女團的包袱，但眾人都玩得非常投入。最後同樣由紅隊勝出，勝方能夠與主持人旁白君大嘆日式料理，而藍組的阿Day（許軼）、Winka（陳泳伽）、Ivy（蘇雅琳）和Sumling（李芯駖）只能夠捱白麵包。

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來到Staycation的尾聲，隊員們都覺得在三日兩夜的相處中拉近了大家的距離，隊長阿Gao特別提到兩位隊友：「覺得大家開始玩得放咗，特別是Marf同So Ching，佢哋今日都好癲。」阿Marf亦直言在密集的相處下放鬆了許多：「大家一齊玩，覺得彈走晒啲心窗，呢種玩樂令我放鬆左好多。」

最後一節，成員們不再分成紅藍兩隊，而是回到COLLAR的身份，合力製作一面屬於COLLAR的旗幟，希望她們可以在工作和表演以外一起合作，提升默契和歸屬感。眾人決定以紅藍兩色混合，配以眾人的掌印，來製作這面團旗。

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Marf提到旗上的顏色由淺到深，像是把光芒聚焦在一起的概念；Sumling認為掌印有種同心合力的感覺，Ivy則提到：「一班人去做嘅事，做出嚟嘅不單計成果有幾多分，而係大家一齊努力嘅過程，好值得我去欣賞。」

節目播出後，ViuTV的社交平台，以及多位COLLAR成員都在社交網站發放Staycation的花絮照，包括把阿Gao送給Ivy的豬仔底褲笠頭的照片，還有不少成員素顏、充滿愛的合照。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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