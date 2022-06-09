【見家長】初次見家長送牛軋餅見面禮　男友媽媽斥假惺惺當面丟入垃圾桶

▲ 女友送見面禮給男友媽媽，卻被當垃圾丟棄，場面相當難堪。

拍拖見家長總是格外緊張，希望順利過關。不過，台灣有女網民，近日就分享見家長時的不快經歷。女事主表示，男友媽媽一直不喜歡兒子拍拖，但雙方交往一段時間，基於禮貌，都要「帶回來給家人看一下」。而女事主也頗為誠懇，得知男友媽媽喜歡吃零食，專程驅車買知名品牌的牛軋餅禮盒做見面禮，送給男友媽媽。詎料對方當場惡言相向，嘲諷她「假惺惺」，更連同其他垃圾，將見面禮直接丟入垃圾桶。女事主表示對此難以接受，「真的不想因為對方的媽媽跟男友分手」。

有台灣女網民在Facebook群組「爆廢公社公開版」發文。她指，以往只見過男友媽媽兩次，感覺對方態度頗為冷淡，但由於不知道原因，仍不以為意，「只知道男友說媽媽本來就不希望他交女友，希望他把重心放在工作上」。

而二人交往一點時間後，男友「基於禮貌想說帶回來給家人看一下」。初次正式見家長，女事主不敢怠慢，希望投其所有，讓男友媽媽接受自己，「知道男友媽愛吃零食，所以想討她開心，說不定能讓她早日接受我」。

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她特意驅車到買來知名品牌牛軋餅禮盒做見面禮，希望獲得男友媽媽歡心，但得到的回應卻令她「眼淚直接潰堤，沒辦法再容忍了」。男友媽媽劈頭就嘲諷女事主「不必假惺惺」。而女事主精心挑選的見面禮，則被男友媽媽直接當作垃圾，「還跟著其他垃圾一起丟進了大垃圾桶」。

女事主男友安慰其，稱「他媽媽很排外，就是爛脾氣」，但女事主表示實在無法接受男友媽媽的行為，「要丟也等我們走之後再丟吧？」他又表示，「真的不想因為對方的媽媽跟男友分手」。

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帖文引來數千網民回應，許多人都同情女事主的遭遇。有人則直言相勸道：「就算現在不分，以後結婚有他媽在的一天，就會影響妳們的婚姻。」；「如果只是交往，那就以後不必見面(與他媽)，如果要結婚的話，樓主要三思再三思，因為見面與摩擦只多不少，如果另一半不挺(身保護)妳的話，妳會活得比打了死契的丫環還不如。」；「妳未來的老公沒辦法為妳私奔組家庭就趕快閃了吧。」；「感覺用一句我媽就是排外，好像也不打算處理，這樣妳以後還是會再遇到一樣的問題」。；「放生，因為以後，問題會更多，重點在於 男生的態度！」

不過，亦有網民逆向思維，建議「不用分手啊，把他兒子拐走就好」。

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責任編輯：王明芳