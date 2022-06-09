【星二代】王敏德女兒9月與同性戀人結婚　王曼喜初坦承性取向與媽媽冷戰3個月

王曼喜 （Kayla）及其未婚妻 Elaine Chan ，一向坦白公開其性取向，最近還開心公告9月將飛去美國結婚，上星期兩人又孖公仔接拍LGBT保險廣告，宣揚第一間接受同性戀伴侶購買家庭保險。



自公開和Elaine情侶關係後，Kayla經常為LGBT發聲，今次接拍保險廣告，亦是希望代表LGBT爭取更多權益。「香港從未試過有好多人企出嚟幫LGBT發聲，今次廣告理念好有意思，同我哋諗法好相似，每個人所追求的家其實都一樣，都係想擁有愛，大家都係平等。」

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與未婚妻拍廣告



未婚妻Elaine表示：「我同Kayla都知道香港未認可同性婚姻，之前有過一些案例，同性伴侶其中一方過身，另一半沒有身份，唔可以代辦後事，所以覺得OneDegree今次行出嚟支持LGBT，保障到大家係一件好事，希望日後有更多大企業支持，俾到更多信心我哋爭取更多應有權利。」

當日被接洽接拍這個廣告時，Elaine十分搞笑，不是問酬勞多少，反而不停問保險內容等。「因為想買一份送俾Kayla做結婚禮物。第一次知道有一個為LGTB而設的家庭保險，覺得一定要支持，香港暫時對同性婚姻還未立法，有保險對我同kayla都有保障。我估有好多同我地一樣的朋友，一定會對呢個保險有興趣囉。」

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9月美國行禮

是次廣告拍攝場地是在兩人的工作室取景，Kayla笑言要投訴未婚妻中文差，搞到浪漫場面變搞笑畫面，「呢度係我哋成日一齊工作嘅地方，好似係屋企一樣咁溫馨，所以係到拍攝都相當自在，我哋好習慣一齊做嘢，冇咩尷尬，唯一係佢（Elaine）中文唔好，所以人哋叫佢講我哋浪漫故事，佢成日講到變笑話咁，浪漫變搞笑囉。」

談到兩人籌備的婚禮，Kayla謂最痛苦時間已經過去，當初要向家人坦白自己性取向，同媽咪冷戰了3個月。

▲ 父親王敏德

但過後家人全部接受及包容她的選擇。「婚禮已決定9月會在美國加洲舉行，搵咗人幫手準備七七八八，雙方屋企人都會飛過去出席。好感謝屋企人支持，大家都已經接受咗Elaine係我地家庭嘅一份子。」

Elaine說：「我當然好開心，Kayla屋企人接受左我，我依家成日去佢屋企，我鐘意下廚煮嘢食，所以我會去煮飯囉，第一次去煮比佢屋企人食就搞笑話出來，因為我太緊張，煮到9點先有第一碟餸，餓死佢地，哈哈。」