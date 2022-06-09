【檢疫有感】酒店檢疫七天嘗試認識自己　莫樹錦：珍惜與好友相聚時光

▲ 有機會跟好友走在一起飲酒食飯，便要加倍珍惜。

離「出冊」還有一小時，檢疫七天共一百四十四小時過得比想像容易，當房中沒有其他人可認識時，便嘗試認識自己。

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原來，自己不愛零食也不好酒。早為這七天預備的大量零食和兩枝紅酒，結果只是吃了一包百力滋，紅酒原封不動。獨飲是最悶的事情，酒精只能倍增孤獨感，不開也罷。

原來，飲食可以很簡單。曾尋遍天下美食，一個人在倫敦、意大利，也會找到最好的菜式品嘗，但在檢疫酒店枷鎖下，足不能出房門，送來飯餸水平強差人意，反而媽媽送來最簡單的咖喱雞和炒菜，才是天下美味。搜羅美食確是嗜好，但若沒有選擇，簡單家庭餸菜，也能快樂度日。

原來，食飯只需十多分鐘。跟好友一起共享美食，一餐飯兩三小時稀鬆平常，但當一個人悶在房間，就算有最好的電影或劇集相伴，一頓飯很快便完結，就是用最慢速度完成一人分量的飯餸，也毋須十五分鐘。

原來，人最重要是跟人接觸。七天獨居最喜歡的事情，是網上開會，大班人你一言我一語好不熱鬧，雖則只是影像和聲音，但也確是真實的人與人交往。有兩個晚上要開會到深夜，然後一覺睡到天光，感覺比百無聊賴看電視好得多，日子會過得充實。

但「出冊」後，會否「改過自新」便很難說了。早已安排不少飯局，跟久別重逢的老友們相聚，固然可以簡單地過活，但有機會跟好友走在一起飲酒食飯，便要加倍珍惜。

全文刊於《經濟日報》，原題為「原來」