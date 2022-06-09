【香港小姐2022】「重慶綺夢」高EQ回應負評 　Atlantico一個原因堅持不脫癦

▲ 「重慶綺夢」Atlia高EQ回應網民負評。

《2022年香港小姐競選》早前進行面試，當中在第一輪面試內有不少「自信組」佳麗現身，其中一位穿紅色裙、來自重慶的佳麗Atlantico十分搶鏡。

因為Atlantico嘴角有粒銷魂癦，因而被冠以「重慶綺夢」稱號。她突出的外表成網民熱話外，更獲「抽水王」林作睇好入圍。

【香港小姐2022】林作聲稱睇好「重慶綺夢」 今晚開直播回應TVB訴訟

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雖然第二輪面試卻未見Atlantico芳蹤，幸好上屆港姐江婉穎（Wynn）於抖音開設帳戶跟網民互動，更訪問了「重慶綺夢」Atlantico，令一眾「重慶綺夢」粉絲可更了解她。

對於被封為「豬扒佳麗」兼遭批評「撈味」甚濃，Atlantico似乎不太介懷，更大方地自嘲稱：「有時候看見自己的一些圖啊，真的是豬扒呀。」她說只為大家帶來歡樂，不介意成笑柄。

▲ 「重慶綺夢」Atlia面試當天成為媒體焦點。

曾考慮脫癦

說到因嘴角有粒銷魂癦獲封「重慶綺夢」，Atlantico表示曾想過脫癦，惟最終打消念頭。

至於原因是她表示獲黃大仙的大師提點，著她別去脫癦：「人家說這顆痣真的好旺財，今年就開始走大運，走30年，好開心。」

對於面試當天，惹來不少網民的負評，更指她「撈味」甚濃，Atlantico雖然有點介意，但為大家帶來歡樂也不錯，她說：「其實人人都不愛被罵得那麼慘，但是出現在娛樂版，能讓人開心一下也是ok的。」

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大方自認「豬扒」

雖然被封為「豬扒佳麗」，Atlantico卻看得很開，她說：「其實原本我好有自信，但是有時候看見自己的一些圖啊，真的是豬扒呀，牛扒也不算！」

Atlantico續說：「其實他們都好有意思，有一些報導自己看了都會笑，如果大家覺得罵我開心呢，可以繼續罵我，然後支持我的朋友們呢，也請不要上火，love and peace. 」即使被取笑也沒有嬲怒，Atlantico可說昳EQ甚高。

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【香港抽水王】林作嘲港姐「9成係豬扒」 疑收TVB律師信要求道歉？

林作發文抽水

現年24歲的Atlantico在港姐面試當天，於現場擺出不少騎呢甫士，自信滿滿，頓成媒體的焦點。

連早前在社交平台發表「港姐豬扒論」引來TVB發出律師信的林作，也睇好「重慶綺夢」入圍，林作發帖文寫道：「如果你願意通知她參加下一輪競選的話，本人願意大局為重，以和為貴，鄭重道歉，並連連稱讚TVB之眼光。」