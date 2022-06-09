【兒童健康】從不給仔女糖果零食要「抽稅」 何基佑：糖分太高會令孩子異常亢奮

▲ 何基佑拆解幼兒不吃正餐，與零食有很大關係。

很多爸媽都會遇到幼兒吃飯的問題，小朋友為什麼不吃正餐只吃零食，到吃正餐時就沒有胃口，或是要餵飯才吃，有時吃兩口又說飽，這些問題都令到父母很困擾，育兒KOL、「超級奶爸」何基佑就發文拆解小朋友不肯吃正餐的原因。

最新影片推介:

何基佑指出，幼兒不肯吃正餐的原因很多，但跟太早接觸不健康的零食有莫大關係：「太早接觸汽水及糖果的小孩很容易會有蛀牙，糖分太高亦會令他們異常亢奮，而朱古力裏面有些成分如咖啡因根本是不太適合幼兒食用。」

而正餐前兩小時，幼兒吃了零食，他們便不會有胃口吃正餐，因為他們的食量並不多，他續指：「坊間很多零食其實都不太健康（特別是糖果），糖分高，熱量高，營養價值低。有研究報告指出，小孩在進食零食時是不會有節制，不是因為他們貪心，而是身體內有一種荷爾蒙告訴他們要不斷吸收糖分令自己成長。」

對於自己的小朋友，何基佑說從來都不會給仔女糖果，即使是維他命軟糖，我都不會告訴他這是糖果，而是維他命「粒粒」。我不會讓他完成整包零食，哪怕是迷你包裝，好多時份量都是多過他可以吃的。我亦會有「抽稅」機制，要他先與身邊的人分享後才可以進食，一來可以讓他習慣分享，二來又可以避免他吃得太多。

▲ 何基佑育有一對仔女。

最後，他指父母長期餵飯及幼兒吃太多零食之下，都會影響他們的發育和心智發展：「小孩只會覺得零食的味道比正餐好吃，吃慣惹味零食的小孩又怎會想吃家常便飯呢？當他們不想吃飯自然就不會吃，那就唯有要人餵，強迫之下才勉強吃幾口了事。在這種氣氛下，幼兒又怎會享受吃飯的過程呢？這除了會影響發育和心智發展外，亦間接影響他們的自理能力。有時孩子放學輕鬆下，吃點茶點是一件好事，總之記住，少食多滋味，凡事適可而止就好了。」

何基佑的發文引來大批父母留言，他們說：「肚餓真係重點，細仔三歳，如果肚餓真係唔使餵會自己食晒碗飯」、「我之前一路都係咁，但當我發現到大啲四五歲，佢會係你睇唔到佢嘅情況下，好似前世未見過咁不停吃，一見到你想過嚟就全部放晒入口，真係好失禮，我就諗係咪我比得太少，令到佢一有機會就失控。」、「我女兒4歲，日常唔會食到糖果零食。正餐嘅飯類麵類佢好肯食，唯獨唔鍾意食肉。」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

免費【呈分試急救班】立即報名：https://bit.ly/3sFJRE8

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元：https://bit.ly/3sEeM3Q

責任編輯：王明芳