【MIRROR演唱會】兩場MIRO特別場明天開售　一文盡睇最後撲飛機會詳情

▲ 各位鏡粉記得準時撲飛！

由姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、楊樂文（Lokman）、柳應廷（Jer）、江𤒹生（Anson Kong）、陳卓賢（Ian）、邱士縉（Stanley）、陳瑞輝（Frankie）、王智德（Alton）、邱傲然（Tiger）與李駿傑（Jeremy）組成的人氣男團MIRROR，將於7至8月份舉行一連12場紅館演唱會，在5月31日已正式公開售票。

由於全城鏡粉對MIRROR的演唱會期待已久，所以他們一早就守侯電腦前面紛紛撲飛，更令網站大「塞車」，由開售到售罄歷時約11個小時。

最終有人歡喜有人愁，有些幸運兒能夠搶到門票，但有些鏡粉指用了多部電腦及電話都搶不到門票，甚至有人指連網站也上不到，令人感失望。

【MIRROR演唱會】ViuTV高層金廣誠致電了解「前夫」行動 版主強調無意分化鏡粉

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至於當時搶不到門票的鏡粉要留意，皆因明天（6月10日）是8月5-6日的兩場MIRO特別場的開售日，即是大家最後機會撲飛。

MIRO特別場購票資訊

已成功註冊成為MIRO會員

在《 MIRO獨家專享「FWD 富衛保險呈獻 MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022」門票網上抽籤認購活動 》中沒有中籤；及

須於2022年6月1日中午12時至2022年6月6日晚上11時59分內於mirrorweare.com成功登記參加《 MIRO特別場門票登記購買活動》。每個MIRO會籍只可登記本活動一次，不能重複登記。成功登記參加本活動並不代表或保證可以成功購買演唱會門票。

合資格人士可於2022年6月10日早上10時起透過Cityline指定網站(https://mirofans.cityline.com)，憑MIRO會員號碼及MIRO登記電郵地址購買演唱會MIRO特別場門票 。

合資格的MIRO，請以MIRO登記電郵地址、MIRO會員號碼，以及附有相片的有效香港身份證或旅遊證件英文全名作購買門票實名制之用。

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