【消費券】科技創新界議員：八達通app用戶已實名登記　支付卡儲值額不應設限

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政府早前推出電子消費券計劃，首階段發放5,000元，透過八達通領取的市民需分多次領取。財經事務及庫務局局長許正宇昨日（8日）以書面回應議員質詢時指，八達通公司沒有上調儲值限額，並非受法例或監管要求所限，當局已向八達通公司反映相關意見。

立法會科技創新界議員邱達根表示，明白政府為防止儲值支付工具可能會帶來洗錢及恐怖分子資金籌集風險，而訂定《支付條例》及《打擊洗錢指引》，規定任何持牌支付平台，如果支付卡港元儲值超過3,000元，其持有人均須經核實身份及背景。

但他認為，八達通公司已設立八達通的應用程式，用戶必須實名登記，理應不受上述2項法例規管，即不應為該應用程式的用戶的支付卡設儲值上限；而非實名登記的支付卡最理想可在消費券發放期間，自動調高儲值上限至5,000元，在計劃結束後下調最高儲值至3,000元，不過要視乎八達通公司現時能否支援此功能，但他相信八達通有能力做到：

我唔知道八達通個邊喺咪咁容易升高又降低，因為好似它們要在讀卡機上做啲嘢，好似上次上調3000蚊嘅時候，八達通要一段時間先調好哂。我相信（八達通）要做都做到嘅，技術上唔難，只要派人更新讀卡機即可，最重要佢肯派人去。

他建議市民將支付卡綁定八達通應用程式中，一來實名登記，二來追溯性強，相信市民遺失電話時會較快發現，即使遺失手機立即報失，等於已報失支付卡，可透過遙距報銷該失卡。

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記者：陳麗娜