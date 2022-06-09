【Be Still】衛蘭領悟塑身不為減肥　Janice保持虛心跟新世代交流

▲ 衛蘭入行已有17年。

由2005年被黎明發掘，以一把靚聲驚為天人的衛蘭（Janice），不知不覺已出道17年。她也由入世未深的新人，銳變為有過經歷的樂壇前輩了。成熟了的衛蘭，放低了很多包袱，對外間曾加在她身上的許多標籤，也不再放在心上。Janice發現，原來由心以發的自信，才是最美麗和最有魅力。

▲ 衛蘭抱持虛心態度，繼續尋求音樂上的進步。（攝影：黃建輝）

一場世紀疫症，改變了很多人的生活和心境，衛蘭也不例外，過去兩年，她不少演出工作受到影響，跟好朋友見面聚會的機會減少，衛蘭的心情也漸變擔憂。「我不是擔心健康，因為自己防疫工夫都做得很足，亦會勤做運動來強身健體。可是不正常的生活，漸漸變成常規，大家的人心不再穩定，才是令人憂心的原因。」

在疫情期間，Janice為自己找尋更多可能性，雖然不能去旅行，她便在香港四處發掘新景點，放假便去行山，經常做運動，跟家人見面更多，亦看多了聖經和各類書籍，以尋求心靈平靜。

7月將舉行的紅館演唱會取名《Be Still》，便是希望可以用歌曲為觀眾帶來內心的平靜。「唱了歌很多年，現在好像有份使命感，希望通過作品去幫助別人，不要看輕音樂的力量，它可以讓人堅強去面對內心的困境。」

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塑身不為減肥

衛蘭的菲籍父親是一位酒廊樂手，她跟妹妹衛詩自小就對音樂耳濡目染，爸爸也有教導兩唱姊妹唱歌，直至現在，衛蘭還是沒有鬆懈，常有跟隨音樂老師上堂，改善咬字、發音等表演技巧。

她坦言以前對自己很嚴謹，自我要求很高，很怕會出錯。「有段時間，上台唱歌像很拘謹，擔心自己唱得不好，外型不夠靚，不敢把真正的感受唱出來。」

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衛蘭亦坦言，外間給她很多標籤，如時常形容她肥胖，雖然Janice笑道唱片公司和歌迷從不介意她身型，覺得只要唱歌好聽便夠，但批評的聲音，總會為其帶來困擾，也經過很多時間才可以放下包袱。

我也面對過很多挫折，漸漸學會首先不要對太自己太harsh，有要求是好，但也要懂得放鬆，盡了自己能力便可，結果如何，就不要太放在心上。

然而說到身型，衛蘭亦認同如果線條能好些，穿衣也會更好看，故她每星期都會去做健身和運動。「當然開騷也是keep fit的動力，但做gym不止是為減肥，也是為了健康，現在目標是減脂肪，希望body fat可以減去5%，上台時身型便會更firm。」

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保持虛心態度

當歌手17年，紅館演唱會開了4次，衛蘭早夠資歷成為別人的前輩，去年Janice擔任《聲夢傳奇》的導師，也就感受良多。「以前我做新人，得到黎明不少提點，已十分幸運，現在的年青人有更多平台和機會去發揮所長，亦可以得到更多音樂人的意見，真的很幸福。做《聲夢》的導師亦很好玩，學員對音樂的熱誠亦啟發到我，至現在仍在跟Yumi（鍾柔美）、Gigi（炎明熹）有聯絡，彼此像朋友的交流。」

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最近Janice以召集人身份，邀來不同的新一代年青女歌手合作，現時已經跟Kirt T、王嘉儀、Serrini發布了歌曲，其他合作名單亦會陸續有來。她解釋：「自己雖入行一段日子，但仍想有進步空間，跟年青人合作，希望可以令自己跳出固有的框框，同時可把自身演出經驗分享給她們。」

Janice更希望如自己少許能力，亦想為這一輩的女性音樂人能提供更多機會，從而展現女性的力量。「不論是甚麼年紀和心態，都要時刻保持虛心學習的態度，擁有孩童的心去看這個世界，接觸更多可能性，才可以真正的成長。」自信和自愛，是衛蘭今日的人生哲學。

▲ 她稱：「推出英文大碟《Morning》時，正值妹妹出事的時候，錄音時覺得在黑暗期，但碟中歌曲很有正能量，像是給我們的祝福。」

記者：區家歷

髮型：Jamie Lee@JamieLeeHair

化粧：hongjai_makeup

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