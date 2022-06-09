【內地通關】林鄭稱中外抗疫措施各有一套　與內地通關挑戰性大

▲ 林鄭月娥直言，倘按去年與內地討論，短期內看不到通關的可能。（梁偉榮攝）

特首林鄭月娥今日出席任內最後一次答問會，被問到香港未來如何應對第6波疫情，以及如何爭取通關。她直言，與內地通關是一大挑戰，更稱如按去年12月與內地商討通關的討論基礎，短期內看不到通關的可能性。

新民黨立法會議員葉劉淑儀問到通關問題。林鄭形容，與內地通關是一大挑戰，因為大部份海外國家採取同一種抗疫理論及措施策略，而內地則是另一套，而香港站在中間，是需要小心評估，如何做到相對兩全其美的方案，更形容是「好考功夫」。

林鄭續指，如果按去年9至12月與內地商討通關的討論基礎，「短期內看不到有可能性」，但未知下屆政府會否與內有調整空間。她又提及，專家呼籲必須提疫苗接種率，未來會繼續努力，相信下屆政府也會以此為基礎。

另外，有議員關注「安心出行」應用程序會否升級。林鄭指會要求創新及科技局研究，但強調沒有一個制度沒有漏洞，如果市民不配合抗疫，即使政府可以執法，都不能百分百阻止違規行為的發生。

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記者：陳宛彤、胡偉明