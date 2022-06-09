【聲夢傳奇2】學員接受300小時星級訓練　演唱會四面台元素+嶄新「5D全息傳送門」

▲ 《聲夢傳奇2》

《聲夢傳奇2》將於本周六（6月11日）起播出，主題為「我超越我」。

今次《聲夢2》學員包括：陳昊廷（Timothy）、陳晉軒（Jason）、趙紫諾（Sabrina）、趙頌宜（Maggie）、趙小婷（Pamela）、侯雋熙（Duncan）、金永衡（Christopher）、江廷慧（Vivian）、劉詠彤（Angel）、李茵彤（Desta）、梁芷菁（Crystal）、彭家賢（Zayden）、蕭呈謙（Nicole）、孫衣文（Mandy）、文佐匡（Sean）、黃洛妍（Janees）、任暟晴（Jasmine），以及XiX成員莊殷玥（Vici）、劉芷君（Aster）、梁善知（Crystal）、繆昀希（Charlotte）、鄧曉殷（Kiele）及楊秉頤（Caitlin）。

《聲夢2》台前幕後總動員超過300人，是季亮點除23名學員外，視覺聽覺效果兼備的華麗舞台亦是賣點之一。

▲ 《聲夢傳奇2》舞台設計圖。

上堂增值升呢

據悉，製作組今次採用演唱會規模、由5個升降台組成的全機動電腦編碼活動升降舞台，透過高低移合的組合變化，炮製動感舞台；並以「迷你紅館舞台」為藍本，透過四面台、多角度拍攝及Eidophor等元素，並引入全新「5D全息傳送門」技術，帶來嶄新的視覺刺激。

此外為助23名學員全面Level Up，大會事前安排近300小時的星級培訓課程，包括每人8堂、為時1.5小時的唱歌班；每人12堂、為時約2小時的跳舞班、及額外一堂營養及化妝班，務求全方位解鎖學員潛藏技能，造就更多可能性。

▲ 《聲夢2》學員上跳舞台。

星級造型師助陣

除基本功，入行年資逾30年的「星級造型師」Janae Chan，透露今季《聲夢》學員獲不少國際品牌及著名設計師垂青度身訂造靚衫，作全新及多元形象。

至於冧莊為《聲夢2》擔任評審、評語出名「快狠準」的著名音樂人舒文，則在宣傳片段中笑言《聲夢2》最好睇的地方其實並非聽歌：「其實《聲夢》好睇嘅地方唔係嗰啲歌呀，佢更似一個真人騷，睇到佢哋（參賽者）蠢嗰陣、會覺得點解佢哋咁蠢，佢呢度又唱成點喎，所以好睇在係對成件事嘅投入。」