【頭髮健康】游水後出現髮黃皮膚乾　醫生拆解成因+護髮秘訣

▲ 游水後出現髮黃皮膚乾，醫生拆解成因+護髮秘訣。

夏季炎熱，不少市民會到泳池或泳灘游水消暑。不過，游泳完畢，卻總會出現皮膚乾燥、頭髮枯黃的問題。皮膚科專科醫生葉榮根在Facebook專頁發文，拆解其中成因，並提供游泳後護髮秘訣。

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葉醫生解釋，泳池消毒氯氣和臭氧令皮乾，尤其室內泳池消毒更重；頭髮長時間在水中漂洗正是導致髮黃成因所在。

而海浴則會較少令皮膚乾燥及髮黃。本港有不少海灘可去，四季都適宜游泳，熱門地例如淺水灣、深水灣、赤柱、石澳等。但大部份泳客在入水前都會塗防曬，有機會令水更濁之餘，防曬中的塑化劑也易入人體。最理想方案，是黃昏在戶外池游。

醫生提醒，游泳時切記要帶泳帽，減少頭髮接觸池水，保護髮質；上水後也要盡快洗澡，但最好在入水前先沖身，令游泳環境更乾淨衛生。

獲評良好水質泳灘

根據環保署最近五次水樣本細菌含量釐定的泳灘等級，以下泳灘獲評良好等級：

離島區：貝澳泳灘、上長沙泳灘、塘福泳灘、觀音灣泳灘、洪聖爺灣泳灘、蘆鬚城泳灘

大埔區：大埔龍尾泳灘

西貢區：橋咀泳灘、廈門灣泳灘、三星灣泳灘、清水灣第二灣泳灘

南區：淺水灣泳灘、南灣泳灘、聖士提反灣泳灘、赤柱正灘泳灘、龜背灣泳灘

內容獲「葉榮根醫生Dr Ip Wing Kin」授權轉載。

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責任編輯：張沛