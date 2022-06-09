【全城集氣】11歲童血癌二度復發病情危急　母親淚已哭乾：求大家集氣創奇蹟

▲ 11歲男童血癌二度復發，病情危急，母親求大家集氣創奇蹟。

本港11歲男童麥韶洋於2019年確診患有罕見血癌「T細胞急性淋巴白血病」，去年首次復發時，醫生估計存活率為50%，需急尋骨髓續命。惟治療多時，韶洋近日再度復發，其母親昨日發文求大家集氣，盼能創造奇蹟，讓兒子延續生命。她接受TOPick訪問時透露，兒子去年復發後，曾感染新冠肺炎，並有其他併發症，治療進度受阻，是次再度復發，這場仗不易打，隨時有生命危險。由於母子分別為男子組合Error成員Dee哥以及Mirror成員Ian、Edan的粉絲，近日二人獲不少錯粉、鏡粉留言打氣。

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求集氣延續兒子生命

母親Katherine昨日在其IG發文，講及兒子韶洋近況。她表示：

2019年12月麥韶洋作戰到今天。已一年半多！ 病情高低起伏無間斷。每次當見到『曙光』來臨，『禍不單行』的消息又傳來『警號』。「頑強惡細胞」不肯離開。似乎更惡！

得知兒子病情轉差，她感到傷心、乏力，希望大家他們打氣，並有奇蹟出現。Katherine撰文說：

『靈魂」已不再在我驅殻內。眼淚已哭乾。求大家『集氣』給予我『正能量』繼續為韶洋『打氣』。創造生命延續的『奇蹟』。

由於韶洋是Dee哥、Edan的粉絲，Katherine希望兒子能獲二人鼓勵，繼續抗病，「給予他鼓勵說話，賜給他勇敢面對人生困境，堅強他生存的『信念』對抗癌魔！」

患癌一年首度復發 存活率餘一半

2019年，Katherine發現兒子韶洋身上出現紅點，先帶他到私家醫院求診，惟當時醫生指「無咩特別，可以睇定啲先」。豈料，去年她發現兒子頸部腫脹，故立即帶其看急症，並獲轉介至伊利沙伯醫院；當年12月被診斷為「急性淋巴白血病」後，獲轉介至兒童醫院留醫。當時醫生表示，情況較難處理，因常見的白血病是在B細胞出現問題，但韶洋確診的是罕見的「T細胞急性淋巴白血病」。

本來醫院原安排兒子接受2年半療程，包括注射化療藥物。惟治療約10個月後，韶洋持續頭痛，及至去年11月發現「早期復發」。故此，醫生改為進行一連串電療及化療療程，為期3個月，同時需尋找合適骨髓進行移植。當時Katherine受訪指，兒子的存活率由最初70至80%，下降至僅餘一半。去年底經Dee哥及Ian呼籲後，不少粉絲也登記捐贈骨髓，冀能幫助韶洋。

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感染新冠肺炎加併發症 骨髓移植手術受阻

今天（9日），Katherine接受TOPick訪問時表示，韶洋去年復發後波折重重，影響活動能力，未能做骨髓移植手術。她表示：

韶洋原本計劃5月尾、6月初做骨髓移植手術，但發現他腦脊液及骨髓的癌細胞二度復發。但發現他腦脊液及骨髓的癌細胞二度復發。首次復發是去年11月，那段期間本來已清除了（癌細胞），但其後反反覆覆，有很多波折，無法做移植手術。感染了新冠肺炎，加上併發症，難以走路。因為下身注射太多重藥，導致脊椎神經嚴重受損，要待康復後才可繼續接受治療。若當時繼續做電療等治療，有機會出現下肢無法走動，或無法小便這些情況。

第二次復發有生命危險 情況一發不可收拾

韶洋這次二度復發，情況很壞，情隨時有生命危險。Katherine續指：

可惜，等到現在，他體內的壞細胞更活躍，一發不可收拾。昨日開始，使用抗體藥治療，因為第一、二、三線的藥物，他全都試過了，現在用的是標靶藥。（去年）第一次復發時，用的是恆常會用的、較重的化療藥，第二次復發已開始用口服標靶藥，或是滴注式化療藥（「吊針」），同樣是標靶藥。這次用的也是昂貴的標靶藥，有向兒童癌病基金申請資助，他們很快批核，大概12萬港元。很感謝他們，以及醫療團隊很好，已盡力幫助我們。知道他今場仗不易打，隨時有生命危險。

韶洋生日快到，今年6月28日將滿12歲，惟目前仍需留醫。Katherine表示，今天由丈夫到兒童醫院陪伴韶洋，故自己可休息一天。現時，她最希望有奇蹟出現，讓兒子活下去。

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記者：黃泳欣