【繼承美德】過世奶奶一生節儉持家有道　新抱12年後發現舊棉被藏溫暖叮嚀

▲ 有新抱發現，過世奶奶12年前寫在棉被上的字句。

婆媳問題每日都在家庭上演，但總有例外，有新抱在奶奶身上學習，延續老一輩的美德。內地一名女子在網上分享，她近日執拾物品時，意外發現過世奶奶在12年前寫在棉被上的字句，提醒他們要愛惜舊物。看到已故奶奶的親筆字跡及溫暖叮嚀，令她大為感動。

提醒兒女愛惜舊物

綜合內地傳媒報道，湖南長沙一名女子在網上發布影片透露，她的奶奶已去世3年了，近日她整理家中物品時，準備扔掉奶奶的舊被子，拆開被套後才看到奶奶寫下的字句。從影片可見，兩張棉被分別用黑字寫上「100%真絲，愛惜啊」、「100%絲棉被，愛惜」。

其中一張棉被還寫有「2010.11.申素娥親手製作」，原來奶奶早於2010年時已寫下來，字體寫得工整好看，「申素娥」正是奶奶的名字。因為新抱只洗過被套，所以一直都沒注意到奶奶寫了字句。

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猶如奶奶隔空叮嚀

新抱原本打算把舊棉被丟掉，但看到奶奶留下來的親筆字跡，內心非常感動，也萬分感慨。她提及奶奶一生節儉，生前對兒女的叮囑特別多，看到奶奶留下來的一字一句，感覺猶如奶奶對她隔空叮嚀。最後，她當然決定將棉被保存下來。

網民被老人留下的棉被感動，表示「好婆婆（奶奶）遇上了好媳婦，好媳婦遇上了好婆婆（奶奶），都是心思細膩的好女人」、「雖然不時興了，但老物件耐用，還有一種念想」、「在世的時候嫌嘮叨，過世了卻無比懷念」、「要好好珍惜自己的父母和家人」。

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責任編輯︰王明芳