【家有河東獅】男人有一招叫「賴老婆」 明明自己唔想就話「老婆唔俾呀」

▲ 男人也有一招，叫「賴老婆」。

老婆們，可能是天下間最寬宏大量的人物。點解我肥碌有此觀察？乃因網上及朋友經常傳遞的笑話，皆是玩「老虎乸」的。

坦白從寬，小弟也不時轉傳。事實上，作為老公的，多數回家會沉默，忍忍忍，唔聲，所以，一見到「窒」老婆的笑話，不少覺得有同感時，必定大喜，私下立即傳俾同志，大家療癒一番。

另外，男人也有一招，叫「賴老婆」。

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明明自己唔想，就話：「唉，老婆唔俾呀，佢咁鬼惡，費事搞到家嘈屋閉啦吓嘛。嗱，你哋玩得開心啲啦，今晚我唔去喇！」

小弟也曾見過一個古惑佬，成日借老友過「蹺」，藉口話老婆好鬼惡，唔食飯走先。但轉頭呢，卻話俾老婆聽：「你知啦，男人大丈夫，老友叫到唔去，話老婆唔俾，咁好瘀㗎，會盡早返㗎喇！」結果，佢去咗邊，總之大家會心微笑啦！

賴老婆故事聽得多，最近又有一個，娛樂性都幾高。

大家都知，香港呢個社會，有極多慈善機構，乜乜社物物社，又或各式商會等等。一般嚟講，入得去，十之八九都想風光一番，周年慶典請大官做主禮，然後拍張威水相掛正辦公室中央，鎮住個局。

最近，有個商會就快轉莊，本來，阿A排隊到佢，點知有日，阿B約出來，神情哀傷咁款請求：「A哥，你俾個面小弟，下屆先做主席，今屆讓俾細佬啦！因最近夫妻關係惡劣，我又知老婆愛面，若做到主席夫人，對我倆感情有幫助㗎！可否讓一讓呢？拜託！」真係笑死無命賠！

原文刊於《經濟日報》，原題為「一於賴老婆」

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