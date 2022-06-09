【假笑男孩】表情包貼圖全球爆紅　11歲仔現況曝光成YouTuber︰想拍戲

▲ 「假笑男孩」Gavin Thomas的貼圖全球爆紅，人人都總會見過！

大家在通訊軟件WhatsApp及Signal，除了印尼肥仔的Meme貼圖（又稱迷因、梗圖，含有幽默或嘲諷意味），都必定有見過「假笑男孩」的Meme貼圖。「假笑男孩」真身Gavin Thomas轉眼間已經11歲大，他終如願成為了YouTuber，近日拍片與網民玩Q&A，解答了不少問題。

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11歲的Gavin Thomas近日在其YouTube頻道上拍片解答網民問題，當中包括最喜歡的節日、學科、興趣、食物、動物及旅遊地點等，並親自解說了自己成為「Meme小孩」的原因及精選最喜歡的貼圖。

▲ Gavin親自解答網民問題。（影片截圖）

最愛數學科 曾訪中國6次

Gavin在影片中表示，自己於2010年10月出生，是美國人，現就讀Grade 5，而最愛的學科是數學。他最喜歡的節日是萬聖節，因為與自己生日相近，且能獲得很多糖果，他最喜歡就是吃糖果。

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講到糖果，Gavin表示最喜歡吃中國的冰糖葫蘆。他因「尷尬而不失禮貌的微笑」圖片而在中國走紅，曾6次到訪中國，他最難忘冰糖葫蘆及萬里長城，更大讚中國really cool，希望之後有機會再到訪中國，並有機會去巴西、日本及韓國等國家旅遊。

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親解成為「Meme小孩」經過

Gavin又解開自己成為「Meme小孩」的經過，小時候因為舅父Nick在Vines平台拍短片讓他經常出鏡，在他3歲時，他被網民截圖各種表情製成Meme圖廣傳，令他成為網絡紅人。他笑言已看過自己的Meme圖上百萬次，也能看它們一整天。

有粉絲問他最喜愛自己的哪一張Meme圖，他稱是蜥蜴放在頭上及被蜥蜴咬手指的Meme圖。而最喜歡的照片則是自己在看台上拿著生果望鏡頭笑的一張。

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將來想做遊戲直播主及拍戲

至於最喜愛的動物，Gavin竟然答雞，此外也喜愛狗狗。他表示家中養有1隻狗及8隻雞，可以想像到他的家就像一個小農場。

Gavin對拍片充滿熱誠，也喜歡打機、演戲和踏單車，希望將來能成為一位「遊戲直播主」，多拍攝YouTube影片，甚至有機會接觸演戲方面。

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責任編輯︰王明芳