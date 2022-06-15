都大結合創新科技與先進設備　為支持本地醫療體系培育多元專才

香港的人口老化問題嚴重，市民的健康意識亦不斷提高，未來對醫療服務與護理需求將愈趨殷切，有賴高等院校持續培訓高質素的醫護專才。香港都會大學（下稱都大）在相關範疇一直擔當重要角色，配合引入創新科技與優質教學設施的賽馬會健康護理學院（下稱健康護理學院），在提升教學質素與專業水平方面不斷努力，為醫護界提供源源不絕的優秀人才。

▲ 都大賽馬會健康護理學院配備尖端教學設施與教學人才，積極為本港醫療體系培育優秀人才。

本地醫護行業長期面對人手短缺，都大在開辦一系列護理學及多元醫療專業課程的同時，更投放資源興建全新教學大樓，重點培訓護理及其他醫療人才，為有志入讀人士提供更多資源。而這所大學現時培育的護士與其他醫療專才數目，約佔全港整體的三分之一，對支撐本地醫療體系發揮舉足輕重的作用。

▲ 多個教學專區引入嶄新科技，為學生帶來互動學習體驗。

引入VR技術 增進互動學習體驗



去年初正式啟用的賽馬會健康護理學院，樓高十三層，廣泛覆蓋不同的醫療專業範疇，包括普通科護理學、精神科護理學、中醫護理、物理治療學等。為配合課程需要，更設有「虛擬實境教學專區」、「數碼虛擬解剖教學專區」等多個針對不同護理專業的教學區，當中不乏引入先進的創新科技，如VR Cave教學系統，與嶄新教學設備互相配合，讓多位學員可同時進入虛擬場景，通過互動性的學習體驗，提升學習成效。

▲ 護理學系特設「臨床模擬教學專區」，重點培訓學生的實務技巧。

在培訓護理專才方面，都大健康護理學院各個護理課程會因應教學需求，在指定教學區進行實習指導。以護理學系為例，課程內容緊貼社會對醫療的需求，結合應用創新科技的教學設施，增強學生的學習體驗。其中「臨床模擬教學專區」內更提供真實病房設置，藉此培訓學生的實務技巧，為實習以至入職護理行業作好準備。針對醫護人員需要對解剖學有一定認識，學院特設電子模擬解剖桌，讓學生可透過互動形式學習，掌握生理結構、性別，臨床病歷差異等不同因素，如何對病理或解剖產生影響。

▲ 「運動物理治療及生物力學教研室」配備先進儀器，為運動表現等進行科學化分析。

設物理治療教研室 提供實習機會



至於其他專業課程，例如近年炙手可熱的物理治療學課程，教學大樓內設有多個針對不同專業範疇的物理治療教研室，包括「骨骼肌肉物理治療教研室」、「運動物理治療及生物力學教研室」及「電療及輔助科技教研室」。當中更引入先進的復康電療與其他輔助科技儀器，讓學生可學習疼痛治療，組織癒合等原理和實際操作，與真實的治療接軌，令課程更能貼近行業發展與患者所需，有助培訓理論與實踐兼備的新一代物理治療專才。



此外，健康護理學院同時設置「中醫護理教學專區」，內有各類型中醫教學專用設備，為中醫護理學碩士學生提供專業知識以及熟習中醫護理技巧。

▲ 「中醫護理教學專區」重點培育新一代中醫醫護人才。

針對專業照顧 籌備多項課程



另一方面，因應本港對提供專業照顧服務的護理人員有極大需求，都大近年亦陸續開辧多項新課程以培育所需專才，包括智能安老及老年學理學碩士課程，結合安老服務與嶄新科技，使畢業生能支援長者日常生活需要；以及理學碩士 (全面紓緩照護) 課程，着重培養學生透過以人爲本的方式，為長者與臨終者提供全面紓緩照顧。

▲ 健康護理學院內設有兒童發展中心，培訓幼兒教育專才。

都大健康護理學院亦與協康會合作，透過兒童發展中心為有特殊教育需要的兒童提供專業服務，同時為都大學生提供實地學習體驗。展望未來都大計劃設立物理治療中心，繼續為香港社會發展及鞏固專業醫療體系作出貢獻。



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(特約)