【好人好事】單親爸遇女兒初來經廁所外尷尬求助　幸獲善心人教用衛生巾解困

▲ 台灣有名單親爸遇女兒初來經，在商場廁所外尷尬求助，幸獲好心人幫忙。

女孩踏入春青期來月經，很多時會向媽媽求助。台灣有名女孩是單親爸爸照顧，她剛好在行商場時初來經。爸爸不知所措，擔憂女兒處理不來，買了衛生巾在廁所門外焦急，尷尬地鼓起勇氣向女路人求助，幸獲好心女生幫忙。該善心女在網上分享是次經歷，有感單親爸爸照顧女兒真的不容易。

單親爸廁所外尷尬求助

該名善心女於7日（周二）在網上討論區「Dcard」發帖，標題為「我教了路人的小孩怎麼用衛生綿」，她分享了經歷，當天她在百貨公司前往洗手間中途，看到一名男士在女廁外面走來走去，似是有點焦慮，她覺得奇怪但沒太在意。結果她經過時被該男士叫停了下來，原來該男士是位爸爸，其女兒在廁所內，他想找女途人求助。

用很尷尬又不好意思的語氣跟我說︰非常不好意思，我女兒現在在廁所裡面，就是說那個……那個……她好像是來月經了的樣子，那個……女廁我進不去，可以麻煩妳幫我把這袋東西拿給她嗎？

女兒初來經

她明白該男士的徬徨，立即答允請求，友善地笑了一下跟他說︰「可以啊，妹妹叫什麼名字呢？ 」爸爸說了女兒名字後猶豫了一下，接著表示女兒是初來經，擔心她不懂使用衛生巾，又再次鼓起勇氣說︰

我女兒她是第一次來，我不知道她會不會使用衛生棉，也不知道我買的對不對，很不好意思麻煩妳，但可以請妳幫我教一下她嗎？就是，我女兒沒有媽媽所以我沒辦法教她……

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叮嚀經期注意事項

好心人形容當時爸爸說到女兒沒有媽媽時停下來，並看著她，眼裡充滿緊張，還有一些尷尬。好心人安撫爸爸笑著說，「沒事，我先進去看看吧」。入到商場女廁找到了小妹妹成功教她，確定她都好了之後，二人走出洗手間，爸爸一臉感激看著好心人不斷道謝。事主再問女孩知否女生生理期的飲食宜忌，女孩說學校有教，但不是非常清楚，亦指學校都是男老師，家裡長輩又不知道要問誰。好心人聽到之後放心不下，

嘆了一口氣，決定好人做到底。我跟女孩爸爸說去一樓的甜甜圈店坐一下，我交待一下注意事項，然後跟店員要了紙跟筆，看女孩認真的寫下來。

好心人詳細地交待了冰的、容易刺激的、寒涼的食物如桃子、水梨，以及很滋補的食物也不可在經期期間進食，有咖啡因的也不行。此外，如食慾下降就算不餓還是要吃，因為不吃會更痛，並且多睡覺休息、少運動，多喝溫水；衣物沾到血要馬上洗，時間太久就先在上面沾洗衣粉放久一點再洗。之後她仍有點不放心，將自己聯絡方式給了該爸爸，叫他如有事可聯絡她，會盡量幫忙。

那之後我就一直在想……單親帶女兒的爸爸們真的好辛苦，而且感覺也好不方便啊。

網民大讚好人好事

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青春期少女來月經

據本港衞生署學生健康服務的資料，指出大部分的女性會在10至15歲出現初經的現象。女性踏入青春期受荷爾蒙影響，開始周期性排出卵子，同時使子宮內膜增厚和充血。若卵子沒有受精，子宮內膜就會停止增厚，並會脫落。其儲存的血液及殘餘細胞和黏膜就會形成經血，從子宮頸口經陰道排出體外，排經約持續 3 至 7 天不等。

一般初次來經的血量不會太多，假如第一次經期來臨是在學校發生，要保持冷靜，向女同學或女老師求助，借用衞生巾及更換清潔的校服。此外，部分少女出現經痛的現象，處理經痛的方法要有充足的休息、用熱水袋熱敷腹部減輕痛楚等，若經痛嚴重，可請教醫護人員，有需要時亦可按照醫生指示服食止痛藥。

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責任編輯：王明芳