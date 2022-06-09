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【創新科研】理大眼視覺研究中心開幕　推25個研究項目冀維持大眾視覺健康 

社會 13:19 2022/06/09

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眼視覺研究中心（CEVR）今日開幕，將針對5個領域進行眼科及視力研究。（陳國峰攝）

「InnoHK創新研發平台」旗下研發實驗室之一、由理大及加拿大滑鐵盧大學合作成立的眼視覺研究中心（CEVR）今（9日）開幕，將針對5個領域進行眼科及視力研究，現時已開展25個項目，並成功申請一個專利。 

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眼視覺研究中心位於香港科學園，目標為發展科技預防老人視力下降。中心針對5個領域展開研究，分別為：

  • 「近視及眼睛生長」，研究方法去減慢、預防或逆轉近視加深，例如透過處理視膜網離焦效果控制近視
  • 「眼科藥物研發和傳輸」，研究可轉輸至眼球後方的藥物
  • 「視力改進」，幫助長者及弱視人士保留及改善視力
  • 「淚液膜和眼表層」研究針對乾眼症的藥物
  • 「先進眼視光技術」，開發及商品化可用於評估長者眼睛和視覺健康的技術 

研究中心購入多部儀器協助研究，包括「腦磁激」，中心行政總裁暨科研總監Ben Thompson解釋，透過用40秒腦電磁波刺激腦部視覺中心區，可短暫為黃斑病變患者及弱視病人改善視力，惟效果只維持24小時，團隊正研究如何令效果持續。 

CEVR營運總裁暨副科研總監杜嗣河就說，目前有多種眼疾均未能治癒，而世界各地亦少有以多角度研究眼疾的研究中心，期望日後可吸引更多人才投身眼視覺的相關項目，協助有視力問題的人士改善生活質素。 

杜嗣河補充，部分正在進行的研究並非由零開始，而是在大學內已有初步基礎。他透露，研究中心已提出兩項專利申請，當中一項已獲批，期望可盡快進入商業化階段。 

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記者：黃悅晴

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