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【知足常樂】置業後為慳錢只辦簡單婚禮 新婚夫婦：有樓十分滿足其他不奢求

親子 14:03 2022/06/09

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熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

正向心態好重要，足夠了就應該收手，讓知足和開心帶你活下去。

認識的一對日本年輕朋友傳來好消息，他們快要結婚了。我馬上想起了日本人一旦計劃組織家庭，一般都不會像我們香港人先考慮買套房子來安居。日本人百分之八十都是租房子的，而女方家長也不會要求準女婿必須有車有樓，但準女婿必須有份穩定的工作，讓出嫁的女兒可以吃得飽、穿得暖。

於是，我八卦地問他們，打算在東京哪一區租房子？得到的答案是，他們在雙方父母的資助下（送他們首期作為結婚禮物）在上野附近買了套價值5,000萬日圓（折合約300萬港元）的房子。房子的坐向景觀很好，天朗氣清時，站在露台可以欣賞富士山頂的美景。

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他們是十分幸福的一對，能夠擁有自己房子的新婚夫婦，在日本據說只有百分之一。不過，為了節約一點，這對年輕朋友會選擇「簡婚」，即簡單的婚禮。他們表示，有了房子已經十分滿足，其他的都不敢奢求了。

在生活並不容易的今天，誰要跟別人比較，誰就注定要痛苦地活下去。正向心態好重要，足夠了就應該收手，讓知足和開心帶你活下去。

全文刊於《經濟日報》，原題為「正向心態」

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撰文 : 李韡玲

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