【靚太安樂窩】音樂世家劃分飯廳變私人演奏區　半開放玻璃書房營造通透恬靜感

▲ 一家三口居住於半山寶園1940呎的單位。

喜歡演奏，想打造充滿藝術氣氛的家，今次帶大家參觀一家三口居住於半山寶園1,940呎的單位，太太喜歡演奏鋼琴，設計師將藝術氣氛注入單位之中，還增設了半開放玻璃書房，令單位更有個性化及層次感！

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半開放玻璃書房 增加通透感

單位坐落於中半山是三房格局，單位原有客飯廳空間十分寛敝，所以設計師在客飯廳劃分一個半開放書房，以增加功能需求，以玻璃及特色條⼦設計讓⼤廳與書房私自然光線互通，營造通透自然恬靜的感覺之餘，感覺更為開揚。飯廳區域亦放置一個三角鋼琴讓太太作私人演奏區，令客廳的空間更為實用。

玻璃書房提供額外的工作空間及深色胡桃木書櫃以側斜層疊設計，與牆⾝和純白木皮形成更張力對比。

即使沿弧形玻璃窗擺放了幾組沙發和茶幾，小朋友仍有寛闊的活動空間。客飯廳以溫暖的淺木色與淺灰色牆紙襯托深色的三角鋼琴，減低視覺上的壓迫感，並以玻璃間隔和弧形天花設計，使客飯廳的光線更加通透流動。單位特別鋪砌人字形地板和傢俬的木條子，電視櫃組則以簡約白色雲石紋特色牆設計，令單位更個性化及有豐富的層次感。

浴室重新調配增設衣帽間

主人房內的衣櫃與梳妝台以淺木色弧形設計並依靠牆⾝擺放，使轉角處自然沒有直角，讓睡房多⼀份圓潤的線條。而半腰高的床頭板運用了直向波浪紋的木條綫設計，充滿個人特色。主浴室則經重新調配，把部分空間納入睡房並變作衣帽間，應付戶主夫婦的儲物需求。

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主浴室的鏡櫃以圓角金屬飾邊和中間的層板設計，簡潔得來又優雅，除使用傳統浴室寶負責抽風外，地台也安裝了地暖系統從地板傳達熱能，使浴室空間更⼀致的保持溫暖且乾燥舒適感。半腰儲物櫃則呼應書房的設計，特色米色雲石從枱面延伸⾄四邊。

利用其自然的紋理塑造空間的延伸及帶來空間視覺焦點。

為了可以增加小朋友的探索空間，小朋友房間牆紙用上英國插畫家的動植物繪圖，希望可以令小朋友發揮想像，小朋友浴室還挑選了兩款彩色水磨石磚，搭配六角形磚作色彩點綴，加上圓鏡滲光設計，令浴室帶來了不少玩味和構圖效果，適合小朋友喜歡的氛圍。

裝修小貼士：

1. 物料選擇可藉著木條綫、波紋效果和磨石等，來豐富整體視覺層次，還可以注入幾分藝術氣氛。

2. 可使用流線型的天花燈糟，緊密連貫各個功能分區，同時把弧線設計應⽤在儲物櫃組、睡房床頭板的設計中。

設計及裝修公司：COMODO Interior & Furniture Design

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責任編緝：蕭雅文