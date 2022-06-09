【生蠔養殖】港大校內首設生蠔孵化場養三種本地蠔苗　料年產200萬蠔苗

近年流浮山周邊水域因氣候變化、環境污染等，導致生蠔大規模地死亡，其死亡率高達80%；為了提高本港生蠔產業的可持續發展性，並培養出環境耐受性或免疫力均較高的生蠔品種。香港大學聯同本地生蠔業界成立的蠔孵化場及創新科技研究所7月試業，預計每年可生產約1萬串蠔苗，而每串大約附有200隻蠔苗，冀在2024年供生蠔養殖者採用新技術。

港大生物科學學院和太古海洋科學研究所的海洋科學家聯同本地生蠔業界，成立了香港蠔孵化場及創新科技研究所，旨在與生蠔養殖者和業內人士開發創新的孵化技術，以提供優質蠔苗及提高沿海水產養殖的可持續性，並恢復華南和本港的優質生態資源。該孵化場將於今年7月開始營運。

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該項目獲得漁農自然護理署漁業持續發展基金的528萬港元的資助，同時李錦記有限公司亦捐出了300萬元作研究資金。港大將在校內設立一個具研究規模的生蠔孵化場，並採用新式孵化技術提高蠔苗的產量。蠔苗長成後，將移至位於鶴咀海岸保護區的太古海洋科學研究所進行數周的監測，直至蠔苗生長穩定後，才將之供應給養殖者。

香港生蠔孵化場的設備

孵化場設有一個藻類養殖區，為生蠔幼蟲和幼苗提供充足的食物。

幼蟲養殖區場內設有容量達2000升的海水循環系統，亦設有幼蟲着牀和養殖設施。

化學實驗室區域用於研究蠔肉的品質和食品安全指數。

該項目將生產三種本地生蠔品種的蠔苗，包括香港牡蠣、近江牡蠣和葡萄牙牡蠣，預計每年可生產約1萬串蠔苗，而每串大約附有200隻優質蠔苗。孵化場將於2022年夏季試業，並預計於2023年夏季進行全面生產；此技術有望在2024年供生蠔養殖者採用。港大團隊預計這些工具將幫助華南和香港地區的生蠔養殖業轉型為現代化生產模式。

漁農自然護理署高級漁業主任（水產養殖）周永權指出：「生蠔孵化場可展現本地蠔苗生產在技術上和經濟上的可行性，亦可令具抗病能力的生蠔生長更快，並改善本地生蠔養殖者的生計。」

港蠔孵化場及創新科技研究所發起人、港大生物科學學院和太古海洋科學研究所華俊博士表示，孵化場不僅是為了生產蠔苗而設，也是一個研究、教育和知識交流的平台：「我們希望這個生蠔孵化場能夠促進跨學科研究，能使零碳排放的生蠔養殖業更加現代化，我們亦會與世界各領導者作緊密聯繫，運用大數據和機器學習工具培育出高品質的的蠔苗。」

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責任編輯：陳麗娜