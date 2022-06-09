【被消失的凶案】何華超拍戲不憐香惜玉 　陳靜性格獨立不會忍氣吞聲

▲ 陳靜愛錫自己，故絕不會讓家暴發生其身上。

陳靜（DaDa）與何華超在港產片《被消失的凶案》合演夫婦，這對男女主角齊接受TOPick訪問。

今次DaDa於戲裡有不少新嘗試，飾演遭家暴的悲慘人母，角色沉種兼心理很壓抑，可說考驗其演技。DaDa說：「我並非要突破自己，只是想每次演出有所進步，亦期待遇到一個令我抽離不到的角色。」

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說到婦女遭家暴，DaDa自言是獨立女性，她懂得愛自己兼愛別人，故相信不幸事不會發生其身上。至於身為人夫的何華超大談夫婦相處之道，他說：「最重要是溝通，我們甚麼也會分享。」

何華超戲中所演的「口水勇」是一名暴力男，染上毒癮之餘又有性障礙，對著DaDa所演的太太言鳳萍不會憐香惜玉，粗暴虐打兼責駡她，連兒子也不放過，最終言鳳萍被迫走上絕路，與同屋主爛面超（洪天明飾）通姦殺人。

▲ 陳靜與何華超於戲中飾演一對夫婦。 （越玲瓏攝）

不會憐香惜玉

對於言鳳萍這悲情女主角，DaDa拍攝前做功足課了解角色內心世界：「她很年輕已嫁給『口水勇』，是個甚麼也不曉的女人，丈夫和兒子就是她的一切，一家人住在劏房，生活環境差劣，寧願啞忍好多問題也不想失去個家，沒勇氣去行出這社會，覺得丈夫打她也是愛的表現，連自己的思想也扭曲，所以她的心理也有障礙。」

角色不易駕馭，DaDa謂對手間的默契和信任很重要，更大讚何華超認真又專業，有助她投入角色。對於首度合作即要上演「家暴」的激烈戲碼，DaDa稱「被虐者」演來不困難，「因為我是被動，我也爭扎不來，華超就比較困難。」

何華超即說：「拍攝時不會憐香惜玉啦，她也叫我來真吧，一來做到導演的要求，二來效果較好，她說寧願受一兩下痛楚。」

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抽離角色

由於角色較沉重壓抑，故二人於片場甚少交談，盡量處於沉鬱的氛圍。

DaDa稱不擔心演悲情角色致抽離不到：「是性格問題吧，我只愛記著開心的事情，當要面對未來的日子或者開展新生活時，定要去遺忘一些過去的事，我是『斷捨離』很叻的人，是兩袖清風和不愛拖泥帶水的人。」

她續說：「拍戲沒試過抽離不到，反而曾因家事和年輕時的遭遇而出現情緒問題，我都想遇到一個令我抽離不到的角色，並非人人都遇到好角色。」

▲ （越玲瓏攝）

反之何華超初入行時，因經驗尚淺曾抽離不到角色，他說：「角色是對社會有很多不滿，那段時間整個人很亂，好似對好多事都不滿，小小事情已經駡人。」

雖然戲裡要素顏上陣，DaDa不覺得是一種犧牲，她說：「我希望可以嘗試不同的角色，所以不可以有太多包袱，沒有人不愛美，女人總貪靚吧，但是在出席活動或者影宣傳照可以扮靚，在電影上，希望大家覺得我是融入角色中。」

▲ （越玲瓏攝）

跳出既有框框

被冠以性感女星稱號多年，DaDa難道想跳出框框？對此她說：「我並非要突破自己，只是想演出上有所進步。」

今次演育有8歲兒子的媽媽，DaDa謂對她而言是一大考驗，「現實中我並非一個媽咪，沒可能有那種母性的感覺，幸好遇到一個有經驗的童星，所以不需要花太多時間去溝通磨合。」

對於「升呢」演人母，DaDa沒有心理關口，她說：「有的話我就不會接拍，我接演的話，就代表有信心駕馭到。」

至於何華超直言角色複雜，經驗豐富的他也被考到，他說：「這角色有著幾種人格，去到某些場口就要展現某種人格出來，故每次拍攝前要跟導演溝通，令演出到位，否則觀眾覺得角『跳』來『跳』去。」

昔日由舞蹈員轉型當演員的何華超參演不少電影，演活壞人角色的他被封「影壇惡人」，卻不怕被定型，「代表我演得好，亦有一個特定的賣點，當有衰人角色時，電影老闆會想起華超，至少我有一個位置。」

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要愛錫自己

電影涉及女性遭家暴的問題，對此DaDa說：「不單止男對女家暴，女人也可狂摑伴侶。」

DaDa從朋友口中聽到不少家暴事件，除暴力對待，DaDa謂「情緒勒索」也很大傷害，她說：「你沒法去判斷誰加諸誰身上，某些人甚至『反情緒勒索』，反過來說對方情緒勒索自己，當中有著很多不同的說法。另外家暴涉及很多因素，包括精神問題，所以要搵專業人士幫助。」

DaDa謂絕對不會讓家暴發生自己身上：「我是一個很愛自己的人，愛錫自己的人明白甚麼是愛，都會懂得體諒和愛另一半。」

▲ （越玲瓏攝）

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與伴侶相處之道

若朋友遇到家暴事件，DaDa定會作出陪伴，但不會勸對方離開另一半：「我沒可能只聽單方面的說話就可了解整件事情，只會勸他們一齊尋求協助，(不會勸他分手？），從不會這樣做，有甚麼事負得起責任嗎？或許他只說了事件的部分，可能我們做演員太明暸人性吧。」

至於何華超跟太太育有兩名兒子，說到夫婦相處之道，華超說：「我們很坦誠，甚麼也會說，若果積壓於內心的話，好多問題會衍生出來。」

DaDa認為伴侶間可分享任何事，就是最好的關係，說到揀另一半的條件，她說：「要有愛心及要疼鍚家人，三觀要一致才可溝通到。」

化妝：Kayte Fung

記者：游艾維