【不日成婚2】陳家樂衛詩雅再合作　金燕玲病後復出：上天保佑我

▲ 《不日成婚2》舉行開鏡禮。

由陳茂賢執導，陳家樂、衛詩雅、金燕玲、朱栢康、岑珈其、邵音音、談善言、楊偲泳、廖子妤等參演的港產片《不日成婚2》日前舉行開鏡禮，老闆楊受成亦有出席打氣。

對於《不日成婚》能開拍續集，男女主角陳家樂與衛詩雅（Michelle）均表示興奮。

Michelle笑言：「拍第一集時大家好開心，亦好有火花與默契，我曾和家樂說過，如果彼此不是對手，換上另一個拍檔，是否會有一樣的火花？我覺得有點難度，戲中我們是相識多年的情侶，毫無避諱，我們私底下也是這樣，所以一埋位就會有火花！」

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金燕玲久休復出

家樂則說這次興奮之餘也有少許緊張：「今次角色演繹的難度系數高了，正如導演所說，上一集的笑點，令我們看來很甜蜜，但今次的交流就要彈出彈入，意思是突然好認真去演，但突然又要轉換輕鬆的情緒，這個（轉折）位需要時間去掌握。」

《不日成婚2》的一大亮點是金燕玲（Elaine）久休復出，飾演陳家樂的母親。

Elaine被公認是好戲之人，獲封為「配角天后」，可謂氣場十足，問家樂可感壓力？「氣場這回事，都是大家跟我說的，其實覺得沒有，埋位時她很專業，懂得引領對手進入狀態，或者對白上的節奏，她都會給予意見。」

Michelle補充:「第一次見Elaine，是在圍讀劇本的時候，一來她有一種不喜歡這個新抱的態度，來幫助我們入戲，但當完成時，她又會做回自己，非常親切！」

▲ （左起）衛詩雅、金燕玲、陳家樂。

此外，家樂期待《不日成婚》能夠成為系列電影：「導演答應我們，如果有第3集，就會去外國拍攝，但好像沒女演員的份兒……」Michelle飛快接上：「導演說有啊，要加一場戲，就是捉你們回香港！」

Michelle更加有個大膽構想:「現實中，我們也會成長，我幻想如果有一日，真實的我懷孕，我好想挺著大肚子來拍這一部戲，甚至（攝影師）跟著我入產房，看着整個生仔過程，陳家樂就在我旁邊，反而真的老公要在外邊等，因為拍攝中不能進來，那這部戲真的不得了！」

感恩上天眷顧

經過一陣子休養，金燕玲首肯接拍《不日成婚2》，她解釋關鍵：「因為這劇本，我覺得好生活化，譬如婆媳之間的關係，兒子夾在中間，怎樣學懂做人，這些題材聽起來好像沒什麼，但我相信很多家庭，日日都會面對這個問題！」

跟這班影壇後浪合作，Elaine笑道非常愜意：「好開心見到一班年輕演員，大家亦很尊重我，演員好得意，不管你是什麼年紀，當合作的時候，好自然就能融合在一起！」

喜見Elaine精神爽利，她表示感恩:「這3年多，我得了兩次癌症，加上一次通波仔手術，因為心臟有條血管塞了，但多謝上天一直看顧著我，今日可以很舒服地出來工作，這是上天保佑我！」