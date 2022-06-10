【靚太廚房】5個步驟完成法式白酒忌廉煮蜆　烘脆法包沾忌廉汁一餸兩味

▲ 煮食Blogger教大家整簡易西式菜。

除了家庭小菜，炎炎夏日可以轉換烹調西式菜！喜歡煮食身兼媽媽的Blogger「Beti's Kitchen」，經常在社交平台上分享食譜，最近分享簡單的西式菜——法式白酒忌廉煮蜆，只需5個步驟便可完成！

材料：

▲ 材料。（圖片獲Beti's Kitchen授權轉發）

蜆 600g Dry white wine白酒 100ml 蒜蓉 1湯匙 乾蔥蓉 1湯匙 牛油 20g 忌廉 180ml 番茜 切碎 海鹽和黑胡椒 少許 少許 檸檬片 裝飾 法包 1條

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

做法：

1. 蜆用鹽水浸1小時。

2. 煲加入牛油，以中火炒香乾蔥蓉和蒜蓉至微金黃。

3. 加入蜆轉大火，輕輕炒勻！加入白酒煮滾後加蓋煮5分鐘至蜆剛剛開口。

4. 轉細火，加入忌廉攪拌均勻！再煮多1-2分鐘便可加少許鹽和黑胡椒調味。

5. 熄火，加入parsley碎並配以法包享用。

最新影片

小貼士：

1. 法包切片後，加入少少橄欖油，細火用平底鑊2邊烘一烘會好脆身，可以沾上忌廉汁吃用

2. 忌廉倒入後切忌用大火！否則會變成「一粒粒狀」！

按此可觀看煮食片段。

以上內容及圖片獲Beti's Kitchen授權轉發。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編緝：蕭雅文