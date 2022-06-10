【靚太廚房】5個步驟完成法式白酒忌廉煮蜆 烘脆法包沾忌廉汁一餸兩味
休閒消費 12:18 2022/06/10
除了家庭小菜，炎炎夏日可以轉換烹調西式菜！喜歡煮食身兼媽媽的Blogger「Beti's Kitchen」，經常在社交平台上分享食譜，最近分享簡單的西式菜——法式白酒忌廉煮蜆，只需5個步驟便可完成！
材料：
|蜆
|600g
|Dry white wine白酒
|100ml
|蒜蓉
|1湯匙
|乾蔥蓉
|1湯匙
|牛油
|20g
|忌廉
|180ml
|番茜
|切碎
|海鹽和黑胡椒 少許
|少許
|檸檬片
|裝飾
|法包
|1條
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做法：
1. 蜆用鹽水浸1小時。
2. 煲加入牛油，以中火炒香乾蔥蓉和蒜蓉至微金黃。
3. 加入蜆轉大火，輕輕炒勻！加入白酒煮滾後加蓋煮5分鐘至蜆剛剛開口。
4. 轉細火，加入忌廉攪拌均勻！再煮多1-2分鐘便可加少許鹽和黑胡椒調味。
5. 熄火，加入parsley碎並配以法包享用。
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小貼士：
1. 法包切片後，加入少少橄欖油，細火用平底鑊2邊烘一烘會好脆身，可以沾上忌廉汁吃用
2. 忌廉倒入後切忌用大火！否則會變成「一粒粒狀」！
按此可觀看煮食片段。
以上內容及圖片獲Beti's Kitchen授權轉發。
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責任編緝：蕭雅文