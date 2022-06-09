【2022父親節】Gusteau's推Whisky Food Pairing　聯乘The Balvenie配搭矜貴自煮套裝【內附連結】

▲ (Gusteau's跟The Balvenie合作推出3款父親節Whisky Food Pairing套裝。(品牌提供)

迎接父親節到來，餐飲概念店 Gusteau's 與蘇格蘭威士忌 The Balvenie 合作推出父親節 Whisky Food Pairing套裝，以新鮮的食材配搭不同年份的蘇格蘭單一麥芽威士忌，節日優惠更包括原木餐具盤和附送威士忌品酒杯，還有簡易的擺盤教學，可以跟父親一邊把酒言談，一邊享受高質食材，在家下廚的 Fine Dining 體驗，品牌安排了3 款酒與食材配搭組合如下：

配搭一：北海道刺身帶子 ＋ The Balvenie雙桶12年單一麥芽威士忌(優惠價：$968、購買連結 )

▲ 北海道刺身帶子 ＋ The Balvenie雙桶12年單一麥芽威士忌(優惠價：$968)。(品牌提供)

以新鮮帶子配搭由傳統美國波本橡木桶中陳年12年或以上的The Balvenie威士忌，再過桶至西班牙Oloroso雪莉酒桶陳釀，口感順滑、感受堅果的甜美及肉桂的辛辣，帶子的鮮味能夠帶出威士忌的層次感。

建議菜式：北海道刺身級帶子牛油果彩椒他他（套裝內附食譜卡）

配搭二：西班牙黑毛豬梅頭肉扒＋The Balvenie加勒比海冧酒桶14年單一麥芽威士忌(優惠價：$1,498、購買連結 )

▲ 西班牙黑毛豬梅頭肉扒＋The Balvenie加勒比海冧酒桶14年單一麥芽威士忌(優惠價：$1,498)。(品牌提供)

傳統美國波本橡木桶中熟成14年或以上的威士忌，再過桶至來自加勒比海的冧酒桶陳釀，散發出熱帶風情和拖肥糖香氣。由於西班牙黑毛豬梅頭肉扒油分豐富，令威士忌的果香更昇華至另一層次。

建議菜式：香煎西班牙黑毛豬梅頭肉扒配紅椒泥及烤蔬菜（套裝內附食譜卡）

配搭三：黑松露芝士、煙燻車打芝士 ＋ The Balvenie砵酒桶21年單一麥芽威士忌 (優惠價：$2,998、購買連結 )

▲ 黑松露芝士、煙燻車打芝士 ＋ The Balvenie砵酒桶21年單一麥芽威士忌 (優惠價：$2,998)。(品牌提供)

傳統美國波本橡木桶中熟成21年或以上的珍稀威士忌，再過桶至陳年過砵酒的砵酒桶中進行再次熟成，口感獨特，擁有濃郁果香與成熟葡萄乾的香氣，同時充斥水果，蜂蜜與香料氣味，配以香濃芝士互補濃厚香味。

建議菜式：香濃芝士拼盤

記者：郭秀芳