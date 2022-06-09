【卓越成就】中大醫學院助理院長于君獲光華工程科學獎　表揚其在胃腸道腫瘤研究的貢獻

▲ 香港中文大學醫學院（中大醫學院）助理院長于君（中）。（中大醫學院圖片）

中大醫學院助理院長暨卓敏內科及藥物治療學講座教授于君，獲得中國工程院第十四屆「光華工程科學獎」，表揚她在胃腸道腫瘤研究的成就及貢獻。此兩年一度的獎項被喻為中國工程科學技術及工程管理領域最高榮譽。

于君是腸胃科研專家，長期致力於消化系統腫瘤分子機制、腸道微生態、腫瘤分子標誌物和抗腫瘤治療靶點等基礎和轉化研究。于君指，對獲獎感到十分榮幸，並計劃將獎金運用於科研及推進國內外的學術交流。她表示，胃、腸及肝癌的發病率極高，是常見的癌症殺手，其長期致力於消化系統腫瘤的研究，就是希望能將科研成果運用到臨床，解決患者的煩惱。

于君的研究對理解胃癌、結腸癌、非酒精脂肪肝等的發病機制、診斷、治療和預防均影響深遠，並屢獲殊榮，當中包括2016年獲頒發「裘槎優秀科研者獎」；2017年獲頒「藥明康德生命化學研究獎學者獎」；同年成為首位美國以外的女性和首位亞洲人獲頒「美國胃腸病學會腫瘤研究導師獎」；2019獲頒「全球腸道微生態研究十大科學家」，是唯一上榜的華人學者，並在2021年獲「中國女醫師協會五洲女子科技獎基礎醫學科研創新獎」。

她亦自2012年起獲兩項「國家自然科學二等獎」(2016年, 2020年)；「國家科技進步二等獎」(2012) ；「國家科技進步獎-創新團隊獎」(2016) 各一項及「教育部一等獎」三項。迄今已發表逾 500 篇論文，其中影響因子（Impact Factor）超過10的論文有178篇，超過20的論文有86 篇。

「光華工程科學獎」為兩年一度的國家級獎項，旨在表揚在工程科技及工程管理範疇具卓越成就和重要貢獻的中國工程師和科學家，是中國工程界最高獎項。

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記者：黃小冰