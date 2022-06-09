【打擊毒品】警搗販毒集團拘3男子包括16及17歲青年　檢獲10.5公斤k仔市值610萬元

▲ 警搗販毒集團拘3男子包括16及17歲青年，檢獲10.5公斤k仔市值610萬元。（黃傑偉攝）

警方在過去3日，6月7日至今日（9日）搗破一個本地販毒集團。行動中拘捕3名男子，年齡介乎16至22歲，包括集團主腦及骨幹成員，報稱無業及侍應，檢獲10.5公斤氯胺酮俗稱k仔市值610萬元。

西九龍總區特別職務隊高級督察薛子劼指，警方根據情報及深入調查，6月7日在蘇屋邨截查一名17歲男子在其身上檢獲11包共重2.8公斤懷疑氯胺酮，其後押同被捕男子在村內一單位再檢獲共重7.7公斤懷疑氯胺酮，男子報稱職業待應。

探員經深入調查，今日（9日）凌晨在葵涌一間酒店再拘捕兩名男子，包括一名22歲集團主腦及16歲集團骨幹成員，被捕人涉嫌串謀販毒被捕，兩人均報稱無業，16歲被捕人更提供地點於販毒集團販運毒品，被捕人現正扣查中。

警方調查發現，17歲被捕男子於網上遊戲結識販毒集團主腦，繼而被主腦以數千元報酬招攬為集團販毒，販毒集團利用年青人搵快錢心態，誘使年青人參與販毒，令年青人牽涉毒品案件有上升趨勢。

警方指，相比2020年，2021年因販毒被捕年青人上升一倍，就今年第1季已有4名13歲年青人牽涉毒品案件情況令人關注。根據量刑指引，販運1克氯胺酮已可判監2年，就今次檢獲毒品數量將可面臨14年刑期監禁。警方呼籲年青人不要為求搵快錢墮入法網影響一生。

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記者：黃傑偉