【居屋2022】居屋及白居二攪珠6月13日早上舉行　房委會料最快今年第四季揀樓

▲ 沙田愉德苑推售543伙。（資料圖片）

香港房屋委員會今日（9日）宣布，「出售居者有其屋計劃（居屋）單位2022」及「白表居屋第二市場計劃（白居二）2022」攪珠儀式將於6月13日早上10時30分進行，攪珠過程將於房委會的臉書專頁及YouTube頻道上直播。

房委會發言人表示，「居屋2022」及「白居二2022」將分別進行攪珠，以決定申請者按其申請編號最後兩個數字而訂出的先後次序，預計在今年第四季開始進行「居屋2022」選樓和向「白居二2022」的成功申請者發出批准信。

儀式由房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如主持，並於網上直播，有興趣觀看直播的人士可瀏覽房委會臉書專頁或YouTube頻道。有關攪珠結果亦會於同日下午上載至房委會／房屋署的專用網頁。網上遞交申請的申請者將於攪珠儀式完成後陸續收到電郵通知有關攪珠結果。房委會預計在今年第四季開始進行「居屋2022」選樓和向『白居二2022』的成功申請者發出批准信。

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責任編輯：黃悅晴