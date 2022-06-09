【關愛社區】東華學院為9課程新生設高達6萬元獎學金　推免費公眾健康教康網課

▲ 東華學院宣布撥出2,000萬元，為新學年入讀指定課程新生提供高達6萬元入學獎學金。（校方提供圖片）

經過第5波新冠疫情，醫護人手短缺問題更見嚴峻，市民大眾的精神健康亦響起警號，東華學院為回應社會需求，將於2022/2023學年撥出2,000萬元，推行「關愛育成在社區計劃」，為公眾免費提供健康教育短期網上課程，提升市民對公共衞生及精神健康的認知，並為入讀9個指定課程新生，提供高達6萬元入學獎學金，涵蓋新增「醫療資訊及服務管理（榮譽）學士」課程，以及其他醫療、幼教及心理學等課程。

學院表示，為迎接後疫情時代，社會大眾的身心健康尤需關注，故透過「EduCare@TWC – Caring Through Education 關愛育成在社區計劃」，為公眾提供免費短期網上課程，涵蓋5大主題，包括感染控制、個人衞生、疫情期間的預防措施及疫後的康復護理；進階個人護理及健康教育；正向心理學及精神健康；在受限制的環境中推行「從遊戲中學習」；以及焦慮及應對方法。網上課程將由學院護理學、應用心理學及幼兒教育課程的教授及老師主講，預計約有5,000名公眾人士受惠。

東華學院校長陳慧慈表示，相信網上課程能擴闊大眾的知識領域，希望將計劃的受惠對象由學生擴展至公眾，增加市民大眾的健康及衞生知識，並提升社會對精神健康的關注。

校方亦將於2022/2023學年調整入學獎學金申請資格，中學文憑試（DSE）考生、副學士及高級文憑畢業生只需達最低入學要求，並成功入讀指定課程，毋需自行申請及再經遴選，便可獲3萬至6萬元不等的獎學金。其中5個課程在扣除免入息審查資助計劃（NMTSS）資助後，首年學費全免（詳見下表）；若學生在修讀課程期間成績符合要求，每年可繼續獲發獎學金。所有課程學額有限，額滿後即停止接受申請。

9個指定課程名單

醫療科學（榮譽）學士

醫療資訊及服務管理（榮譽）學士*

應用老年學（榮譽）理學士*

應用心理學（榮譽）社會科學學士*

社商企業持續發展（榮譽）管理學學士*

幼兒教育（榮譽）教育學士*

健康科學高級文憑

心理學高級文憑

幼兒教育高級文憑

*有關課程扣除免入息審查資助計劃（NMTSS）資助後，首年學費全免，有關「東華學院入學獎學金」詳情請瀏覽校方網頁

為滿足香港對醫療服務管理人才的需求，學院將於2022/2023學年開辦全新「醫療資訊及服務管理（榮譽）學士」課程，校方指是香港首個涵蓋健康資訊管理和健康服務管理的學位課程，除教授醫療健康相關知識，亦涵蓋資訊科技系統及數據管理等知識，透過資訊科技的應用提升醫療服務質素。

陳慧慈表示，第5波疫情期間，學院派出約600位護理學院的師生於不同崗位協助抗疫；為培育更多關愛社區的專業人才，學院首次撥出大筆資金，為合資格學生提供首年學費全免獎學金，讓他們無後顧之憂，踏出成為專才的第一步，為社會補充人才缺口。

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責任編輯：馮琪雅