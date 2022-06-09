【媽媽心聲】陪子女參加比賽如打仗　媽媽變緊張大師︰孩子面前仲要扮輕鬆

▲ 媽媽帶小朋友去參加比賽都很慌張，但在小朋友面前卻要扮鎮定。（《反起跑線聯盟》劇照）

星期日，全港中小學生數學比賽，地點在九龍某大型展覽館。每小時一場，每場有幾百名參賽者，等候、排隊、接送的，人山人海，擁擠不堪。

我就是其中一個拖着兩個孩子的家長。好不容易在亮了「滿」字紅燈的停車場裏搶到泊車位，等候了幾趟電梯、上了樓層後，在東拐西轉的走廊中，穿過來自港九新界、五湖四海的人群，才到達指定課室。

我找到了監考官，他正在聲嘶力竭，指揮着混亂的群眾：「接送孩子的排左邊！準備比賽的排右邊！」「麻煩各位，現在是十二時半比賽的。如果是下輪二時的話，請先在電梯大堂玻璃門外等候，不要進來！」「接人的家長，請先拿出接送證！」我滿臉堆笑，擠過去跟他說：「不好意思，我孩子是十二時半在這個課室比賽的。可是我們忘記帶學生手冊……」

「有沒有學生證？」「沒有。」「身份證？」「沒有……」監考官默不作聲。不過，今天幾千人上落，像我這種不負責任的參賽者家長，一定不下幾十個。我提出建議：「不如，先讓我女兒比賽，我會在這個小時內回家拿手冊，待接回她時讓你查看……」監考官想了半秒：「好吧！」

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於是我安頓好試場上的小女兒後，就拖着下一場才比賽的大女兒，以奧運選手的速度奔回停車場。塞車、過海、回家、拿手冊、再塞車、過海、找車位，帶着孩子鑽過浩瀚人潮。期間，心裏默默計算着孩子的吃喝拉撒、衣衫冷暖，還要笑嘻嘻的保持輕鬆樣子，因為我的慌亂會使孩子緊張，影響她們的比賽心情。

以前的我，是絕對不會去人多擁擠地方的。超市只在清晨無人時份才去，看電影、逛商場、郊遊，只挑閒日；周末不會外出吃飯，除非是預訂的相熟餐廳或私人會所，就連駕車路綫、停車泊位也要預先籌備好，拒絕排隊、塞車和等候。我追求靜、快、舒適，精心地把自己寵成「不食人間煙火」的小仙女。

當然，有了孩子後，仙女跌落凡塵，成為芸芸眾生的一員了。

全文刊登《香港經濟日報》，原題為「跌落凡塵」

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