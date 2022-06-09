【死因研訊】菲傭離世死因研訊續　死者辭職後中介指僱主曾稱「唔做咪唔做囉」

▲ 死者所屬的中介公司、大眾通女傭中心東主李偉康。（梁錦麟攝）

46歲菲傭於2016年來港工作近4個月後於住所去世，其間疑因工作導致睡眠不足，並出現頭痛及背痛情況。死因研訊今（9日）續審，研訊主任今於庭上讀出死者女僱主證供指，死者當日未有如常外出，僱主隨後發現死者關上房門，多次敲門亦未有回應遂報警求助，死者最終送院不治。死者所屬的中介公司東主作供稱，死者曾於中介公司稱感到很辛苦及決定辭職，其僱主當時立即大聲責罵死者，平伏心情後稱「唔做咪唔做囉」。

死因研訊昨因其中1名陪審員，進行快速測試結果呈陽性後而押後至今早續訊。由於該名陪審員今早接獲衞生署發出之隔離令，聆訊遂由餘下4名陪審員繼續進行。

研訊主任今於庭上讀出死者女僱主黃勝榕及其丈夫許順彬的證供指，黃透過大眾通女傭中心，於2016年12月14日起聘用死者，合約期為2年，月薪4,210元。死者抵港時身體正常，惟入職首日起開始咳嗽逾1星期，黃曾憂慮死者有肺病。黃指死者生前精神狀況正常，亦滿意死者工作表現。

許長期在內地工作，他形容死者安靜，兩人不曾爭執，亦未有聽聞死者有任何不適。死者於2017年4月4日做早飯後未有如常外出，黃遂提醒死者當天為公眾假期，死者當時躺於床上背向黃，並向黃揮一揮手指。

黃再次查看死者時，死者房門關上，許敲門後亦無回應。兩人隨即開門並多次叫呼死者，但均不獲回應，遂報警求助，死者最終送院不治。

死者所屬的中介公司、大眾通女傭中心東主李偉康作供稱，死者曾致電投訴經常遭僱主大聲責罵，並被要求她做大量家務。死者當時稱需要不停重複清潔住所，又要照顧小朋友，亦要工作至近午夜12時，感到十分疲累。

李續指，死者隨後再親身到中介公司投訴，言語間他感到死者不開心，但未有察覺死者有病或任何不適。及後死者與其僱主再到中介公司，李當時詢問死者發生甚麼事，死者稱感到很辛苦，並決定辭職。李指僱主立即大聲責罵死者，在平伏心情後稱「唔做咪唔做囉」。

李續指，因未有預料當初死者會出事，故未有就死者的驗身報告及工作內容等資料作記錄，遭死因裁判官質疑，「你咁樣係本末倒置，唔係出咗事先要做記錄」。

終年46歲的死者Leonita Quinto Arcillas於2016年，由菲律賓來港擔任家庭傭工近4個月後於住所去世，其間疑因工作導致睡眠時間只有約3小時，並出現頭痛及背痛情況，呈交離職通知書後期間離世。早前庭上透露，死者的僱主已於今年初移民。

聆訊今午（9日）續。

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記者：梁錦麟