【酒吧群組】酒吧群組再多17宗個案　3間酒吧全基因分析相似

▲ 砵典乍街「LINQ」酒吧出現爆發。（資料圖片）

本港疫情持續，今日（9日）新增674宗確診，其中342宗是快測陽性經核酸檢測覆核，另包括73宗輸入個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午出席疫情記者會。即看：【下一頁】

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，LINQ酒吧多4宗個案，群組累計99宗個案，其中5月27日曾有34人到訪、5月28日曾有58人到訪，另有7人兩晚都有曾到訪上址。另外，中環酒吧Shuffle多13宗個案，累計104名客人及6名職員染疫。

她說，調查發現部分人均曾到過The Iron Fairies、LINQ及Shuffle，而全基因分析亦發現3間酒吧的結果很相似，料當中有傳播。

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責任編輯：郭詩詩