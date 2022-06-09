【如果有一天我將會離開你】張艾嘉樂於提攜新人　一件事令李亘由PA躍升為導演

▲ 《如果有一天我將會離開你》

新片《如果有一天我將會離開你》編導李亘（小李）是著名導演田壯壯愛徒，在於2016年，田壯壯拍《相愛相親》時帶著這愛徒參與製作。

小李由此認識該片導演張艾嘉（張姐）、監製莊麗真 （莊姐）、美術指導文念中、音效大師杜篤之和曾榮獲金馬獎的法國剪接師馬修Matthieu LACLAU等星級電影製作人。

身處劇組時，小李曾把《如果有一天我將會離開你》的劇本初稿給張姐過目，講到創作上的種種難處。

作為前輩的張姐給予鼓勵稱：「年輕導演不要顧慮太多，創作就是兩個字－去做！」電影上映後，張姐亦向李亘導演傳送訊息：「這次我為你鼓掌！」

最新影片推介：林凱恩專訪

《如果有一天我將會離開你》全片在日本淵野邊實景拍攝，張姐更為小李邀得在日本拍攝經驗豐富的莊姐坐鎮擔任監製。

近日莊姐在接受香港傳媒訪問中提到，《相愛相親》整個團隊是與小李的緣起，而《如果有一天我將會離開你》就像一顆美好的果子。除此之外，莊姐更引薦兩奪金馬獎「最佳攝影」的姚宏易，造就《如果有一天我將會離開你》的閃亮金像團隊。



為何新導演喜用長鏡頭

香港監製莊麗真在《如果有一天我將會離開你》拍攝時給予了導演李亘不少拍攝指導：「很多新導演喜歡用長鏡頭，但這個做法其實對剪接造成限制，節奏亦變相更難控制。如果拍攝時用兩、三個鏡位，剪接的空間會更多。」

莊姐稱讚李亘是個不太需要「安全感」導演，非常樂意與香港、台灣的製作團隊合作，中國內地方面只有帶2位工作人員參與。

莊姐過去曾經與日本製作團隊合作，形容日本工作文化相對「有規有矩」，但彈性亦相對較低，所以拍攝時在溝通上遇到不少困難。幸好李亘導演因為曾留學日本，會說一口流利日語，為製作團隊充當翻譯。

還原日本電影感

著名美指導文念中形容拍攝過程愉快，相隔廿多年再到日本參與電影製作，與當地團隊需要時間磨合：「給了好多方向當地負責搵景的製片人，去找一間比較懷舊的髮型屋，但找來的髮型屋太簡單，牆身沒質感，所以後來我們自己加好多細節，例如於收銀櫃檯加屏風、髮型屋出面加鐵窗花，整間屋更加有年代感。」

他續指：「當地搵景的製片人已經照足指示，但之後我們還要加好多細節，日本製作團隊不明白為什麼我們要消耗更多人手及時間去改建，所以我們要花好多時間去解釋和溝通。」