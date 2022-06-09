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【二次感染】當局公布兩宗相隔三個月二次感染個案　今波疫情有逾900宗重覆感染

社會 16:53 2022/06/09

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（陳靜儀攝）

本港新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心早前宣布所有快測呈報個案，經核酸檢測覆核才作公布。今日（9日）新增674宗確診，其中342宗是快測陽性經核酸檢測覆核，另包括73宗輸入個案。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日新增的個案中，有280多宗是從未呈報過的快測個案，亦有部分是經核酸檢測覆核的個案。她又公布留意到近日有兩宗二次感染個案，包括：

  • 29歲男子，他於2021年7月已打兩針復必泰疫苗，今年2月28日核酸檢測的 CT值是17、18，三個月後CT值是27、28，其全基因發現是BA.2.2的變種病毒，沒有旅遊史
     
  • 26歲女士，今年2月底快測呈陽性，她於5月30日核酸檢測CT值是20、22，其因有醫療問題未有接種疫苗，與部分BA.2.2變種病毒的群組個案有關，沒有旅遊史

她又說，當局曾統計發現第五波疫情有900多宗是重覆感染個案，均曾於第一至四波中確診。

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責任編輯：郭詩詩
 

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