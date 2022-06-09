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【第五波疫情】今日新增674宗感染個案　其中經核酸檢測覆核涉342宗【不斷更新】

社會 16:43 2022/06/09

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熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

本地疫情反覆。(林宇翔攝)

本港疫情反覆，衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻出席記者會，交代最新疫情。

【16:42】

劉家獻指，375人仍留醫，多2人情況危殆、1人嚴重、新增一宗死亡個案，死者89歲。

【16:39】

本地BA.2.12.1個案增加7宗；LINQ酒吧群組增4宗個案。詳情即看【下一頁】

【16:36】

學校新增90宗呈報，詳情即睇【下一頁】

【16:30】

今日新增674宗感染個案，其中經核酸檢測覆核涉342宗，有332宗核酸檢測的陽性個案，累計第五波確診個案為1,204,211宗。

今日新增73宗輸入個案。

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記者：TOPick港聞組

環境衞生 公立醫院 劉家獻 張竹君 疫情 衞生防護中心 傳染病

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