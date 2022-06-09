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【學校疫情】學校錄90宗陽性呈報　保良局林文燦英文小學累計4名師生染疫

社會 16:35 2022/06/09

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保良局林文燦英文小學有4名師生染疫。（資料圖片）

本港第五波疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（9日）出席記者會，交代最新疫情。

張竹君表示，學校今日錄90宗陽性個案，涉及68名學生及22名教職員，分別來自81間學校。68名學生中，涉及14名幼稚園生、33名小學生、19名中學生及2名特殊學校生。22名教職員分別於22個在幼稚園、8個小學及12個在中學任職。

其中9間學校過去7日有2宗以上個案，當中4間學校有2個案在同一班，已叫學校大清洗，其他同班學生暫時檢測陰性。

另外，九龍塘方方樂趣英文小學多兩人確診，分別來自早前有確診個案的4H班、2F班 ，學校累計共17個案，均為學生。

保良局林文燦英文小學6A班共有4名師生染疫，涉及一名老師及3名學生；該名教師昨日呈報陽性，6月6日最後上班，3名學生則在今日呈報確診，昨日均有上學；涉事班別共25學生，要停課一周。

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記者：黃小冰

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