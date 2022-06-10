【媽媽辛酸】2歲仔隨母奔喪搭長途機發狂尖叫　單親媽媽面臨崩潰淚謝好心人解困

▲ 單親媽媽帶2歲仔奔喪，兒子搭長途機發狂尖叫，幸獲好心人幫忙。

帶着幼兒旅行是一件絕不輕省的事，尤其乘搭長途機，十多小時被困於狹小的空間，大人小兒同樣叫苦連天。加上時差的挑戰，嚴重影響睡眠質素，甚至令腸胃也出現問題。

有位媽媽帶着兩歲的兒子從美國飛回澳洲，連同轉機時間，已飛行了超過二十多小時。

蹣跚學步的小男孩面對十五小時的時差，沒法睡上半刻，情緒開始不穩。當其母給他更換尿布和髒衣服時，他一邊發狂尖叫，一邊踢腿哭鬧。混亂中，那位母親帶着兒子走到一家咖啡館，希望讓他坐下休息，冷靜下來，可惜事與願違。

那位母親被孩子弄得心力交瘁之際，咖啡館的一位女員工，帶着一個小布偶向這對母子快步走來，帶笑把它送給小男孩。接着，她給他調了一杯巧克力牛奶，小傢伙終於止住哭鬧，愉快地享受他的凍飲。

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同一時間，一位媽媽也走過來。「太太，如果你願意，歡迎你和兒子與我及家人同坐，一起用餐閒談，時間會過得較快，你也可稍稍紓緩繃緊的情緒。」她帶笑指向餐廳一角的一家人。

那位媽媽望着眼前兩個陌生女人，突然崩潰大哭。

「我的父母剛因意外一同去世，我帶着兒子回國奔喪。這陣子我一直傷心欲絕難以入眠，單親的我獨力領着兒子出門，筋疲力盡，不知所措。在我最無助、最困難的時候，你們看到我的存在，向陌生的我伸出援助之手。我實在無法向你們形容我多激動、多感激你們的幫助，哪怕只是一個微笑或一聲問候，已讓我知道我不是孤單面對困境。」

全文刊登《香港經濟日報》，原題為「謝謝你看到我」

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撰文︰藍海寧