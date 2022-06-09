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【群組個案】多8人疑染BA.2.12.1　1名酒店員工疑染BA.4或BA.5

社會 16:41 2022/06/09

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熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

（林宇翔攝）

本港今（9日）增674宗確診，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻出席記者會，交代最新疫情。

OmicronBA.2.12.1流入社區，張竹君表示，再多8人疑染BA.2.12.1，其中有3人均住在冠德苑冠昌閣，同大廈早前有確證者；亦有2夫婦住在消防處百勝角已婚人員宿舍，是早前染疫、香島5座個案的親戚。

另還涉及一名76歲住火炭嘉美花園的女子，一名16歲住將軍澳和明苑和暉閣的男子，以及一名居灣仔灣仔東基大廈的25歲女子。

另外，有1名麗豪航天城酒店的46歲女兼職員工懷疑染疫BA.4或BA.5，她居東涌逸東二邨德逸樓，6月6日例行檢測時確診，6月7日現病徵，平時負責遞物質予接受檢疫的人士，有戴口罩、面罩和手套，料在酒店感染，會對比酒店客人的基因排序。患者6月4日曾與朋友大頭蝦南風海鮮酒家用膳，該餐廳會納入強檢名單。

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記者：黃小冰

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