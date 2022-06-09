【支援照顧者】政府同意支援照顧者研究報告建議　稍後向立法會匯報

▲ 政府鼓勵居家安老，以及協助殘疾人士在社區生活。照顧者角色非常重要。（陳永康攝）

勞工及福利局今日（9日）公布，由局方委聘的顧問團隊提交的「香港長者及殘疾人士照顧者的需要及支援顧問研究」報告。政府原則上同意研究報告提出的發展方向和建議，會作出跟進，並於稍後會向立法會福利事務委員會滙報研究報告。

政府在2020年7月委聘香港理工大學顧問團隊進行顧問研究，分析長者和殘疾人士照顧者的服務需要。顧問團隊透過個別訪談、小組討論及問卷調查訪問了近5,000名參與者，包括長者／殘疾人士及其照顧者，以及公私營安老和康復服務專業人員等持份者，並諮詢相關委員會的意見。

顧問報告建議支援照顧者應從四個方向着手，即由社區承托照顧者、提升照顧者能力、多方協作及確保照顧者支援措施的可持續性，並建議支援模式分為三層，分別為提升照顧者能力、鼓勵家庭和非正規支援，以及服務整合的協作模式。

具體建議共11項，包括提升照顧者對服務資訊的重視和認識，並使照顧者和相關人士更主動地尋求協助和善用現有服務；鼓勵非政府機構、社企、企業以可持續的模式建立照顧者為本的資訊平台；提供照顧者為本的培訓和介入服務，增強其照顧能力；促進家庭為本的支援及朋輩照顧者間的互助；締造照顧者友善社區。

同時，設計和推廣照顧者友善的工作環境，以幫助照顧者在工作與照顧者角色之間取得平衡；建立自我評估工具，以提高照顧者對其需要、危機識別和管理；識別高危照顧者並提供及時支援；提升照顧者對輔助科技的認識、接觸和使用，以減輕照顧者壓力，提升照顧能力，並改善其生活質素；加強暫託服務的可及性和多樣；及提供合適的服務、社區券及現金的組合以支援照顧者。

發言人指出稍後會向立法會福利事務委員會匯報研究報告。政府會跟進顧問報告提出的方向和建議，適時徵詢持份者的意見，考慮切實可行的措施以持續支援照顧者。



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記者：袁澍