【民選電影獎】Anson Lo奪民選最佳新演員　《媽媽的神奇小子》包攬6個獎項成大贏家

▲ 教主好勁！

第40屆香港電影金像獎舉行在即，由吳君如監製兼主演，尹志文執導的作品《媽媽的神奇小子》先拔頭籌，在民間選舉的MOVIE6全民票選電影大獎連奪6獎成大贏家！

在是次民間選舉的9個獎項中，《媽媽的神奇小子》包攬6項大獎，包括「最佳電影」、「最佳導演」、「最佳男主角」、「最佳女主角」、「最佳男配角」以及「最佳電影海報」，認真厲害。

最新影片推介：林凱恩專訪

【媽媽的神奇小子】梁仲恆憶親人患癌經過 呼籲關注BRCA基因突變

分享喜悅 感謝大家支持

《媽媽的神奇小子》一片的監製及女主角吳君如、導演尹志文及男主角梁仲恆於公佈結果一刻剛好相約在一起，他們均表示收到得獎消息後都感到很神奇和興奮。

君如認為觀眾除認同她的演技外，大家都很喜歡「蘇媽」這角色：「作為監製，我好開心電影同時得到『最佳電影』，睇得出大家真係好愛呢部電影。」

她又指很期待稍後大會安排下，由選民手上接過獎項，並指最重要是大家對他們的努力認同和作品有所共鳴。

至於「最佳男主角」梁仲恆則指這個是他首個電影獎項，意義重大。而尹志文導演和「最佳男配角」馮皓揚亦再三多感謝支持這部電影的觀眾，又希望大家能繼續支持香港電影。

而該片同時奪「最佳電影海報」令君如及尹志文大感驚喜，表示在其他影展不曾見過這獎項，讚賞「票選大獎」注重電影每個細節。

▲ 《媽媽的神奇小子》成大贏家！

勇奪最佳新演員獎

另外，MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）首踏電影圈，上一階段以大熱姿態有8個獎項入選五強名單。

雖然他失落影帝，惟憑《假冒女團》獲新人夢寐以求的民選「最佳新演員」，加上此戲是Anson Lo首嘗打戲，他更試過為了做好動作，將同一套動作做超過一百次，故奪得此獎項，絕對實至名歸！

其後MIRROR多位成員都會參演電影，相信將會為本地影壇注入更多新力量。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

導演陳健朗告和廖子妤各奪獎項

新導演陳健朗的首部長片《手捲煙》繼《金馬獎》獲「最佳新導演」提名後，並榮獲《烏甸尼遠東電影節》及香港電影導演會頒發之「最佳新導演」獎外，今次是第三度獲得「最佳新導演」的殊榮。

他除答謝各位投票和喜歡《手捲煙》的朋友外，亦承諾未來會繼續努力，拍多些有質素的電影給大家。

至於以《智齒》及《梅艷芳》在「最佳女配角」中獲雙料提名的廖子妤（Fish），最後以「梅愛芳」一角贏得這個獎項，Fish多謝台前幕後每一位的用心付出，特別感謝拍檔王丹妮，Fish說：「我會繼續努力，不會止步於此。」