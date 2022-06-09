【台灣通關】當局擬定疫下旅客出入境指引　須打滿3針及出示入境前2天核酸陰性證明

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台灣正為開放旅客入境作準備。台灣交通部長王國材昨日（8日）接受Yahoo TV《齊有此理》專訪時表示，觀光局已經準備好了出入境指引，即將呈交當地中央流行疫情指揮中心審批，惟強調實施時間要視乎當地疫情而決定。

他補充，觀光客入境指引條件包括打滿3劑，以及提供入境前2天PCR陰性證明，至於實施日期、以旅行團還是全面開放的形式來開放邊境，仍需要視乎台灣疫情狀況來決定，初期也可能會要求旅客持觀光簽證入境。

現時台灣入境強制隔離期為「7+7」，即7天酒店隔離加7天家居檢疫，王國材稱，正研究下一個階段是「3+4」，不過基於當地每天確診人數為7、8萬，仍屬疫情高峰期，開放旅客入境或會令Omicron新型變種病毒流入社區，因此指揮中心對開放邊境與否仍在討論階段。

台灣7月15日至12月15日實施新措施以振興區內旅遊業，補貼每名個人旅客1300元台幣（相當於大約345港元）及每個旅行團2至3萬台幣（相當於5,313至7,969港元），市民打齊3劑新冠疫苗即可參加當地旅行團，王國材希望是此的經驗可為日後開放外國旅客入境帶來借鑒。

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記者：陳麗娜