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【兒童營養】缺乏營養素易致記憶力智能下降　兒科醫生建議攝取7種礦物質食物

兒童健康 09:00 2022/06/10

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兒科醫生建議攝取7種礦物質食物。

想小朋友健康成長，父母可從飲食入手。育有一對子女的台灣兒科醫生巫漢盟指出，孩子均衡攝取營養素才能促進成長發育，他建議攝取7種礦物質的食物，家長日常可多烹調給子女食用。

巫醫生近日於facebook專頁「阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師」表示，礦物質是維持人體生理機能的重要元素，而兒童應攝取的礦物質主要有7種，它們各有不同功能。他分享7種礦物質的對應食物，建議家長每星期檢視孩子是否吃到這些食物，讓小朋友攝取足夠營養。

最新影片︰

7大礦物質食物

功能︰製造血紅蛋白的重要元素

食物︰紅肉、蛋黃、菠菜、提子乾等

功能︰促進骨骼與牙齒發展、預防抽筋

食物︰牛奶、芝士、黑芝麻、小魚乾等

功能︰維持體內甲狀腺功能、促進學習力

食物︰海帶、紫菜、鱈魚等

同場加映︰15款不含邪惡色素糖果名單

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功能︰有助於神經、骨骼與肌肉發展，也可提高鈣的吸收率

食物︰全穀類、堅果、豆腐等

功能︰與智力發展、免疫力、傷口癒合有關

食物︰紅肉、甲殼類海鮮、堅果等

功能︰維持神經傳導與體內電解質平衡

食物︰牛油果、番薯、薯仔、南瓜等

功能︰構成骨骼與牙齒的重要元素，同時也有傳遞訊息的作用

食物︰堅果種子類、乳品類、動物內臟等

巫醫生提及，如沒攝取適量的礦物質，容易引起骨質流失、抽筋及痙攣、皮膚出現紅疹、食慾下降、記憶力下降、智能低落、運動失調、心跳下降、暈眩、肌肉無力等情況出現。

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責任編輯︰王明芳

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