【創新科研】港大醫學院發現肝癌新代謝途徑　可發展成癌症新治療方向

▲ 港大醫學院研究發現肝癌細胞的一種新的代謝途徑。（資料圖片）

港大醫學院臨床醫學學院病理學系的研究團隊發現肝癌細胞的一種新的代謝途徑，相信日後可發展成新的治療方向，或有助抑制肝細胞癌。有關研究結果已在著名跨學科科學期刊《自然通訊》（Nature Communications）上發表。

團隊發現，肝癌細胞利用一種名為巨胞飲（macropinocytosis）的細胞內吞過程，即透過吞噬細胞外的蛋白質作為燃料，以支持肝細胞癌在缺氧條件下無限生長。團隊解釋，腫瘤的含氧量往往低於正常器官組織，但肝細胞癌能透過「缺氧誘導因子-1」，對缺氧產生高度適應性和抗壓力，另外由該因子調節的基因EHD2，通過啟動依賴巨胞飲作用的代謝程序，可促進細胞適應缺氧環境並持續生長；研究亦顯示，針對巨胞飲作用通路作為治療方向，或可有效抑制肝細胞癌。

研究首席研究員、港大醫學院臨床醫學學院病理學系副教授黃澤蕾表示，肝癌癌細胞非常聰明，善於在不利的環境下適應求存，因此了解肝癌的生物學和代謝學有助尋找有效的治療重點和方法。她說，研究發現肝癌細胞會通過另類且特殊的代謝機制，從環境中吞噬蛋白質作為營養來源，抑制巨胞飲作用或為一種治療肝細胞癌的可行方法。她指出，缺氧現象不只存在於肝癌中，亦見於所有腫瘤，研究的發現日後也將適用於其他癌症類型。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃悅晴