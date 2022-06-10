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【超市大搜查】日雜《LDK》嚴選23款乳酪　一文睇清營養成分+味道評分

15:40 2022/06/10

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熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

日雜《LDK》嚴選23款乳酪，一文睇清營養成分及味道評分。

乳酪營養價值豐富，是不少OL、小朋友愛吃的乳製品之一。日本雜誌《LDK》近日比較了市面51款乳酪，根據味道作出評分，嚴選23款推薦的乳酪，當中不少可在本港的日式超市買到。

乳酪好處

《LDK》指出，進食乳酪有眾多好處，包括改善便秘和免疫力下降的問題等。

  • 改善便秘：乳酪含有乳酸菌和雙歧桿菌，通過激活腸道的活動，可改善便秘問題。
  • 改善粗糙皮膚：改善腸道健康，減少廢物堆積，有助改善皮膚粗糙的問題。
  • 提升免疫力：乳酪含有的乳酸菌和雙歧桿菌可防止有害細菌增加，並可活化腸道內的免疫細胞。
  • 保持健康：益生菌有助改善與壓力和生活方式有關的疾病。進食乳酪可增加腸道中益生菌的數量，有助維持健康。

《LDK》比較了市面常見的51款乳酪，以它們的味道、牛奶風味、平衡度、香味、回購率5大方面進行評分，最後整理出23款推薦的乳酪。

8款原味無添加糖乳酪

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8款原味添加糖乳酪

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7款水果乳酪

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責任編輯：羅嘉欣

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