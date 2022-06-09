【孩子轉運站】南韓總統尹錫悅撐宋康昊新作　是枝裕和作品奪南韓開畫票房冠軍

▲ 《孩子轉運站》

《小偷家族》康城影展金棕櫚獎日本導演是枝裕和首度自編自導韓國電影《孩子轉運站》又一次揚威康城，勇奪「人道精神獎」及男主角宋康昊獲影帝。

宋康昊於今年已是第7度出戰康城，而今次終憑《孩子轉運站》首摘康城最佳男主角殊榮，成史上首位奪康城影帝的韓國男演員，亦是繼十多年前一同主演《密陽》的拍檔全度妍奪得康城影后後，成為第2位在康城影展獲獎的韓國演員。

【孩子轉運站】是枝裕和韓語片入選康城主競賽 宋康昊姜棟元IU首爾發佈會造勢

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南韓總統支持



《孩子轉運站》乘著康城獲獎與好評的強勁聲勢，於韓國本土未開畫先轟動，本周整個韓國電影戲票預售市場中，賣出約25萬張戲票。

該片在當地預售戲票已達10萬多張，佔所有電影戲票預售額超過4成登上榜首，亦超越當地同期上映的韓片《犯案都市：極拳執法》及荷里活巨片《侏羅紀世界：統治霸權》，成為全韓國預售第一名。

昨日（6月8日）於韓國正式開畫更成為開畫日票房冠軍，首天入場人次達146,196，開畫票房收入接近14億韓圜，成績斐然。連剛於5月上任的南韓新任總統尹錫悅亦宣布將與第一夫人於6月12日一起觀賞這部電影，並與演員會面以示鼓勵！

▲ 導演是枝裕和（右一）與《孩子轉運站》演員在韓國出席首映禮。

群星出席首映

此外，早前在首爾舉行的明星首映禮也非常盛大，除導演是枝裕和與眾主角包括康城出爐影帝宋康昊、姜棟元、李知恩IU和李周映出席。

同時，更邀請到大批韓國巨星現身支持，計有：防彈少年團（BTS）成員V 金泰亨、李炳憲、Rain 鄭智薰、李敏鎬、金秀賢、劉仁娜、姜漢娜、林秀晶及女團T-ara成員朴芝妍等，星光熠熠。

劇力非凡

此片在香港6月23日正式上映，率先本周末推出優先場，其中6場已全滿，同時今日（6月9日）發放最新足本預告片揭露更多精彩劇情——康城影帝宋康昊聲音響起，讀出留在被遺棄在暫存箱外的嬰兒身上的字條：「羽星啊，對不起。我一定會回來接你。」

他是抱走小孩的洗衣店老闆尚賢。協助尚賢行事的拍檔是姜棟元飾演的東洙，因為本身是孤兒，憑字條上沒有留下聯絡資料，東洙一口咬定遺棄嬰兒的人絕不會回來。

於是他們便依照計劃，承諾要跟羽星一起變幸福，事實卻準備將羽星賣掉，羽星的幸福是找到更有能力養育他的新父母，而他們的幸福是得到一筆作為「中間人」的服務費。翌日，李知恩飾演的年輕女子素英卻找上門，指控他們拐帶了自己的孩子。

尚賢辯稱他們的所作所為算是「善舉」，卻被素英冷漠地拆穿：「善舉個屁！你只是個拐子佬。」矛盾在此引爆，劇力非凡。

另一邊廂，暗中跟蹤著兩個涉嫌販賣嬰兒疑犯的刑警，林映周飾演新人李刑警，認為他們行動粗疏笨拙，根本不像專業拐子佬；裴斗娜飾演老練的秀珍，卻堅信販賣兒童賺錢就是犯罪，一定要在他們進行交易時即場拉人。

意外的是，素英竟答應跟隨兩位「中間人」坐上殘舊的小貨車，一起為兒子羽星尋求養父母，原來她的苦衷，是相信若為羽星找到更好的人當父母：「他就不用跟我一起受苦。」李知恩突破性的感人演繹，令觀眾淚點一觸即發。

到底非法轉讓孩子，幸福就在終點嗎？尚賢以一句「把我們當成是擁抱孩子的天使」，為這部充滿社會議題、關於家庭的定義卻昇華至人生層面的電影，定下了溫暖的調子。